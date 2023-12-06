Де у Кременчуці 7 грудня не буде світла

Адреси, за якими 7 грудня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 7 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Максима Рильського, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- пров. Спаський, 1-9А.
У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гоголя, 4/8;
- вул. Коцюбинського, 1-6;
- вул. Перемоги, 11-13Б.
З 8.00 до 19.00
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою оператора систем розподілу (ОСР):
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Героїв України, 14;
- вул. Лікаря Парнети, 16;
- вул. Карпенка-Карого, 16-23;
- вул. Салганна, 1А-45;
- пров. Світловодський, 3-8/19;
- вул. Ярмаркова, 1Б:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;
- вул. Олександра Білаша, 8-18.
У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж:
- пров. Вагонобудівний, 2А,
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А,
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- пров. Курчанівський, 1-24.
У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулиці Мрії, 8, 10.
З 00.00 до 6.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Лікаря Бончука,
- Дніпровська,
- Космічна,
- Софії Русової,
- Озерна,
- Перекопська,
- Республіканська,
- Садківська,
- Правобережна;
- туп. 1-й — 2-й Озерний,
- туп. 2-й Перекопський,
- Озерний,
- Садківський;
- пров. Технічний,
- Січовий;
- вул. Антоненка-Давидовича,
- Лікаря Бончука,
- Володимира Вернадського,
- Дніпрової Чайки,
- Портова,
- Республіканська,
- Сонячна,
- Східна,
- Шістдесятників;
- туп. 2-й Володимира Вернадського;
- пров. Володимира Вернадського,
- Правобережний,
- Придніпровський
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Молодіжна,
- вул. Мрії,
- вул. Тараса Бульби,
- вул. Віри Холодної,
- вул. Володимира Великого,
- вул. Героїв України,
- вул. Енергетиків,
- вул. Євгена Патона,
- вул. Княгині Ольги,
- просп. Лесі Українки,
- вул. Довженка,
- пров. Чорнобаївський,
- пров. Кузьми Скрябіна,
- пров. Джохара Дудаєва,
- пров. Тецівський,
- квт. 297.
З 8.00 до 16.00
У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених річною програмою ОСР:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Мала Кохнівка,
- с. Потоки.