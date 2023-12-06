Де у Кременчуці 7 грудня не буде світла

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У четвер, 7 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Максима Рильського, 1А-5А;

туп. Максима Рильського, 1-10;

пров. Спаський, 1-9А.

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна.

У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гоголя, 4/8;

вул. Коцюбинського, 1-6;

вул. Перемоги, 11-13Б.

З 8.00 до 19.00

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою оператора систем розподілу (ОСР):

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Героїв України, 14;

вул. Лікаря Парнети, 16;

вул. Карпенка-Карого, 16-23;

вул. Салганна, 1А-45;

пров. Світловодський, 3-8/19;

вул. Ярмаркова, 1Б:

наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;

вул. Олександра Білаша, 8-18.

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж:

пров. Вагонобудівний, 2А,

пров. Дмитра Вишневецького, 20А,

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

пров. Курчанівський, 1-24.

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулиці Мрії, 8, 10.

З 00.00 до 6.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Лікаря Бончука,

Дніпровська,

Космічна,

Софії Русової,

Озерна,

Перекопська,

Республіканська,

Садківська,

Правобережна;

туп. 1-й — 2-й Озерний,

туп. 2-й Перекопський,

Озерний,

Садківський;

пров. Технічний,

Січовий;

вул. Антоненка-Давидовича,

Лікаря Бончука,

Володимира Вернадського,

Дніпрової Чайки,

Портова,

Республіканська,

Сонячна,

Східна,

Шістдесятників;

туп. 2-й Володимира Вернадського;

пров. Володимира Вернадського,

Правобережний,

Придніпровський

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Молодіжна,

вул. Мрії,

вул. Тараса Бульби,

вул. Віри Холодної,

вул. Володимира Великого,

вул. Героїв України,

вул. Енергетиків,

вул. Євгена Патона,

вул. Княгині Ольги,

просп. Лесі Українки,

вул. Довженка,

пров. Чорнобаївський,

пров. Кузьми Скрябіна,

пров. Джохара Дудаєва,

пров. Тецівський,

квт. 297.

З 8.00 до 16.00

У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених річною програмою ОСР: