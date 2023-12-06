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З якими бажаннями та мріями прийшли кременчуцькі діти до «Резиденцій святого Миколая»

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 92

 

Просять про мир та улюблені іграшки

Сьогодні, 6 грудня, наші журналісти побували у двох «Резиденціях святого Миколая», одна з них працювала у краєзнавчому музеї на вулиці Ігоря Сердюка 2, інша — у «Освітній заставі», що на бульварі Українського Відродження 7а. Крім улюблених іграшок мріють діти про перемогу України.

Дивіться наш репортаж з «Резиденцій святого Миколая»:

 

Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, що настоятель Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про історію, традиції та важливість Дня святого Миколая. Також нещодавно «ТелеграфЪ» провів опитування серед кременчужан про те, коли вони планують святкувати День святого Миколая та Різдво.


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Автор: Роксолана Жукова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Святий Миколай діти свято Кременчук
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