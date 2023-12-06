З якими бажаннями та мріями прийшли кременчуцькі діти до «Резиденцій святого Миколая»

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Сьогодні, 6 грудня, наші журналісти побували у двох «Резиденціях святого Миколая», одна з них працювала у краєзнавчому музеї на вулиці Ігоря Сердюка 2, інша — у «Освітній заставі», що на бульварі Українського Відродження 7а. Крім улюблених іграшок мріють діти про перемогу України.

Дивіться наш репортаж з «Резиденцій святого Миколая»:

















Фото: Артем Коваленко