Наші майстрині: переселенка з Донбасу в’яже карту України

Майстриня Тетяна Кава зараз живе у Кременчуці, і каже, що місто їй дуже подобається своєю природою, красою і дуже доброзичливими людьми. Але по своєму рідному Лиману, що на Донеччині, все ж таки сумує, бо там пройшло її дитинство, юність. Там досі знаходяться її улюблені батьки. На жаль, Тетяна поки не може їх вивезти через постійні обстріли, але мріє, що зовсім скоро вони всі зустрінуться, і батьки будуть поруч, і головне, у безпеці
Що довелося пережити Тетяні і її маленькому сину Михайлу, важко передати. З рідного міста вони виїжджали, коли там вже було гучно і небезпечно.
Їх вивіз Дмитро — майбутній чоловік, військовослужбовець, родом з Кременчука.
Поки коханий боронить рідну землю, Тетяна звикає до нового життя і знайомиться з містом. Не все виходить, буває одиноко і навіть страшно, але жінка справляється зі стресом.
У цьому їй допомагає захоплення.
Таня в’яже гачком іграшки. Великі й маленькі, але такі чудові, що їх не хочеться випускати з рук.
З рукоділлям Тетяна знайома з самого дитинства. Батьки родом з Казахстану, завжди стригли баранів, і донька малою дівчинкою вміла прясти на веретені, в’язати шарфи, шапки, шалі.
Разом з батьком робили лікувальні пояси з шерсті, а з матусею — вишивали та плели красиві ажурні серветки, якими прикрашали кімнату, в’язали шкарпетки.
З початком війни й переїздом молода жінка вирішила згадати всі свої вміння і почала знов в’язати. Але цього разу це були іграшки.
Досить швидко вона нав’язала багато іграшок: великих і маленьких, на різну тематику. У колекції з’явилися в’язані брелки, брошки, персонажі казок і мультфільмів.
Щось майстриня дарувала новим знайомим, щось продавала.
Не всі вироби майстриня готова продати. Є такі, з якими не розлучиться навіть за великі гроші.
Наприклад, маленька сіра курочка, яка має свою, досить печальну, історію.
Після новин про черговий обстріл Лиману, Тетяна попросила маму сходити й подивитись, у якому стані її будинок. На жаль, він був зруйнований, але уцілив сарай, який був у дворі.
Крім іграшок, майстриня робить брелоки та прикраси на сумки й рюкзаки.
Нещодавно вона пройшла майстер-клас з виготовлення сувенірної патріотичної продукції, і тепер в’яже жовто-блакитних метеликів, жовто-блакитні серця.
Але найулюбленішою у неї є карта України. Невелика, вив’язана двома кольорами, з серцем на тому місці, де знаходиться рідне місто людини.
На питання, про що мріє, майстриня відповіла всім зрозуміле: про мир, здоров’я для рідних та близьких, про безпеку батьків і про щастя для себе і свого маленького сина.
І воно обов’язково буде!
А поки жінка чекає важливої події, вона в’яже нову патріотичну колекцію, бо вірить: що любов обов’язково переможе! Любов до родини, любов до захоплення, любов до всього, що є Україною.
Частину грошей з кожної карти, метелика або серця жінка передає на ЗСУ — вважає, що це її невеликий вклад у наближення Перемоги.
Подивитись роботи можна ТУТ.
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