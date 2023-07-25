Наші майстрині: переселенка з Донбасу в’яже карту України

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 286

Майстриня Тетяна Кава зараз живе у Кременчуці, і каже, що місто їй дуже подобається своєю природою, красою і дуже доброзичливими людьми. Але по своєму рідному Лиману, що на Донеччині, все ж таки сумує, бо там пройшло її дитинство, юність. Там досі знаходяться її улюблені батьки. На жаль, Тетяна поки не може їх вивезти через постійні обстріли, але мріє, що зовсім скоро вони всі зустрінуться, і батьки будуть поруч, і головне, у безпеці

Що довелося пережити Тетяні і її маленькому сину Михайлу, важко передати. З рідного міста вони виїжджали, коли там вже було гучно і небезпечно.

Їх вивіз Дмитро — майбутній чоловік, військовослужбовець, родом з Кременчука.

Поки коханий боронить рідну землю, Тетяна звикає до нового життя і знайомиться з містом. Не все виходить, буває одиноко і навіть страшно, але жінка справляється зі стресом.

У цьому їй допомагає захоплення.

Таня в’яже гачком іграшки. Великі й маленькі, але такі чудові, що їх не хочеться випускати з рук.

«Золоті ручки» майстрині

З рукоділлям Тетяна знайома з самого дитинства. Батьки родом з Казахстану, завжди стригли баранів, і донька малою дівчинкою вміла прясти на веретені, в’язати шарфи, шапки, шалі.

Разом з батьком робили лікувальні пояси з шерсті, а з матусею — вишивали та плели красиві ажурні серветки, якими прикрашали кімнату, в’язали шкарпетки.

З початком війни й переїздом молода жінка вирішила згадати всі свої вміння і почала знов в’язати. Але цього разу це були іграшки.

— Я подивилась в Інтернеті майстер-клас і стала пробувати в’язати всякі схеми. Щось вийшло відразу, над чимось сиділа пару днів. Але мене так затягло це захоплення, що я вже не могла зупинитися , — каже Тетяна.

Досить швидко вона нав’язала багато іграшок: великих і маленьких, на різну тематику. У колекції з’явилися в’язані брелки, брошки, персонажі казок і мультфільмів.

Щось майстриня дарувала новим знайомим, щось продавала.

— Великий рожевий заєць поїхав жити до подружки сина — він їй дуже сподобався, і ми подарували. Коли були на прогулянці з малим, прохожа жінка побачила вив’язану мною гру «Хрестики-нулики» і попросила її продати. Я погодилася і зрозуміла, що хобі може приносити хоча б невеликі гроші. Я намагаюсь щось продати, але в незнайомому місті це досить складно , — каже Тетяна.

Найдорожчі вироби

Не всі вироби майстриня готова продати. Є такі, з якими не розлучиться навіть за великі гроші.

Наприклад, маленька сіра курочка, яка має свою, досить печальну, історію.

Після новин про черговий обстріл Лиману, Тетяна попросила маму сходити й подивитись, у якому стані її будинок. На жаль, він був зруйнований, але уцілив сарай, який був у дворі.

— Мама заглянула туди й побачила невеликий клубочок сірих ниточок. Вона переслала мені ці нитки, і я зв’язала курку. Тепер вона нагадує мені про мій дім, про Лиман … — розповідає Тетяна.

Крім іграшок, майстриня робить брелоки та прикраси на сумки й рюкзаки.

Нещодавно вона пройшла майстер-клас з виготовлення сувенірної патріотичної продукції, і тепер в’яже жовто-блакитних метеликів, жовто-блакитні серця.

Але найулюбленішою у неї є карта України. Невелика, вив’язана двома кольорами, з серцем на тому місці, де знаходиться рідне місто людини.

— В кожну свою роботу я вкладаю не просто час, в них — моя душа, енергія моїх рук. А тепер, коли я навчилася робити карту України, я вкладаю у всі вироби всю свою любов до рідної землі, все своє бажання жити у вільній і квітучій державі. Сподіваюся, що всі, хто буде мати цю карту, обов’язково буде жити у своєму рідному місті, у своєму рідному домі. Це дуже важливо для людей, які мають статус переселенців, тому що всі сумують за домом, яким би комфортним не було життя на новому місці, — ділиться своїми думками Тетяна.

Разом — до Перемоги

На питання, про що мріє, майстриня відповіла всім зрозуміле: про мир, здоров’я для рідних та близьких, про безпеку батьків і про щастя для себе і свого маленького сина.

І воно обов’язково буде!

— Я зараз наречена! — розкриває свій секрет Тетяна. — Чекаю, коли мій коханий прийде у відпустку і ми узаконимо наші відносини. А потім я подумаю про виставку — дуже хочеться показати людям свої вироби, про навчання дітей цьому рукоділлю — це корисно і цікаво! Сподіваюся, що у мене все вийде!

А поки жінка чекає важливої події, вона в’яже нову патріотичну колекцію, бо вірить: що любов обов’язково переможе! Любов до родини, любов до захоплення, любов до всього, що є Україною.

Частину грошей з кожної карти, метелика або серця жінка передає на ЗСУ — вважає, що це її невеликий вклад у наближення Перемоги.





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