27 липня у Кременчуці відбудеться вулична виставка «Шепочуть квіти ніжно пелюстками»

Жителів і гостей Кременчука запрошують бібліотекарки з Соборної, 11
27 липня о 15.00 біля абонемента бібліотеки філії № 2 КЗК КМПБ відбудеться нетиповий вуличний захід — вулична виставка «Шепочуть квіти ніжно пелюстками», присвячена неофіційному Дню «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку».
На вуличній виставці будуть представлені:
- цікаві факти про те, чому корисно мати вдома кімнатні рослини;
- книжкова виставка, на якій представлена література про квіти, їх різновид та догляд;
- майстер-клас з виготовлення красивої квітки з кольорового паперу «Гіацинт»;
- квітковий гороскоп, всі охочі дізнаються яка ж квітка визначає їх долю та характер.
— День «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку» — чудова нагода для того, щоб більше дізнатися про кімнатні рослини та догляд за ними. Адже вони роблять наші домівки більш затишними та красивими, — наголошують організатори.
Зустріч проходитиме з дотриманнями усіх заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: вул. Соборна, 11.
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