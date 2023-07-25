Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

27 липня у Кременчуці відбудеться вулична виставка «Шепочуть квіти ніжно пелюстками»

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 174

 

Жителів і гостей Кременчука запрошують бібліотекарки з Соборної, 11

27 липня о 15.00 біля абонемента бібліотеки філії № 2 КЗК КМПБ відбудеться нетиповий вуличний захід — вулична виставка «Шепочуть квіти ніжно пелюстками», присвячена неофіційному Дню «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку».

На вуличній виставці будуть представлені:

  • цікаві факти про те, чому корисно мати вдома кімнатні рослини;
  • книжкова виставка, на якій представлена література про квіти, їх різновид та догляд;
  • майстер-клас з виготовлення красивої квітки з кольорового паперу «Гіацинт»;
  • квітковий гороскоп, всі охочі дізнаються яка ж квітка визначає їх долю та характер.
— День «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку» — чудова нагода для того, щоб більше дізнатися про кімнатні рослини та догляд за ними. Адже вони роблять наші домівки більш затишними та красивими, — наголошують організатори.

Зустріч проходитиме з дотриманнями усіх заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: вул. Соборна, 11.

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека виставка квіти бібліотека-філія №2 вулиця Соборна анонс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх