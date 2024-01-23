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Суд над Шаблієм: заслухали ще одного свідка та продовжили обвинуваченому запобіжний захід

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 0

 

Обвинувачений їхав зі швидкістю 127 км/год та не зупинився перед пішохідним переходом

Сьогодні, 17 січня, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

 

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Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з зали суду, на цьому судовому засіданні допитали ще одного свідка ДТП.

Оскільки захисник мами загиблого Івана Яскевича не зміг буди фізично присутнім на засіданні, він приєднався до засідання онлайн. Далі розпочався допит свідка.

За його словами, він не пам'ятає точної дати, проте пригадав, що це було близько 22.00. Спочатку чоловік почув звук мотора, який набирав обороти, потім призупинився, а потім знов почав набирати обороти, після цього пролунав гучний стук й свідок повернувся та побачив, як від машини відлетіло тіло Івана та зіткнулося зі знаком пішохідного переходу.

Далі чоловік розповів, що одразу побіг до тіла Івана, оскільки він медик, одразу поміряв пульс, але його вже не було й тоді свідок гучно промовив – «Труп!», на що Віктор Шаблій відповів – «Та не гони, шо ти гониш?». Тоді чоловік побачив другого хлопця – Давида, який лежав на асфальті посеред дороги й у момент коли він почав до нього йти почув слова жалоби за розбитий автомобіль, а після цих слів побачив, як група людей накинулася на Віктора та почала його бити, тоді поліціянти швидко посадили Віктора в їхній автомобіль. Усе це, за словами свідка, тривало лічені секунди.

Також під час відповідей на запитання учасників судового засідання свідок пригадав, що бачив, ніби автомобіль їхав зі швидкістю близько 100 км/год та зупинився на своїй смузі руху, ближче до центру дороги. Чи гальмував Віктор перед пішохідним переходом свідок не пригадав, аргументуючи тим, що пройшло вже багато часу.

Після завершення допиту прокурор клопотала на продовженні Віктору Шаблію запобіжного заходу – тримання під вартою. Однак адвокат Віктора клопотав на тому, щоб обвинуваченому обрали запобіжний захід – цілодобовий арешт або відпустили під заставу. Заслухавши клопотання суддя Мурашова відправилася у нарадчу кімнату. Повернувшись, суддя задовольнила клопотання прокурора.

Наступне засідання суду відбудеться у четвер, 25 січня.

Хід судових засідань

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Автор: Дарія Згура
Теги: суд судова справа смертельна ДТП ДТП
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