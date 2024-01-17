Суд Шаблія: обвинувачений у смертельній ДТП зізнався лікарю, що за тиждень до аварії вживав наркотики

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 745

Сьогодні, 17 січня, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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На цьому судовому засіданні допитали ще двох свідків.

Першим свідком був хлопець Димитрій, який на момент ДТП був третім пасажиром в автомобілі Віктора Шаблія. Нагадаємо, що окрім нього в автомобілі були Олександр та Анастасія, яких допитали на минулому судовому засіданні.

За словами Димитрія, 24 червня 2023 року, він та його товариш найпершими прибули у приватний будинок дідуся товариша, де вони завчасно домовилися зустрітися з Віктором Шаблієм, Анастасією, Олександром та ще двома дівчатами. Згодом зібралися всі, накривали на стіл, розпалювали мангал та випивали.

— Я та Віктор Шаблій нічого не вживали, а всі інші пили алкогольні напої. Ввечері, близько 20.00-21.00, можливо пізніше, ми зібралися у магазин. Я, Олександр та Анастасія поїхали разом на автомобілі до магазину АТБ, за кермом був Віктор Шаблій, — розповів Димитрій.

Адресу магазину та район в якому, на той момент хлопець перебував разом з друзями, за його словами, він не знав зовсім, оскільки не місцевий.

Також, як розповів хлопець, ДТП сталася, коли вони поверталися назад до будинку. Він бачив лише силуети двох людей чоловічої статі, коли ті, за його словами, перебігали проїзну частину дороги. Самого зіткнення хлопець не відчув, проте одразу побачив тіло та велику дірку в лобовому склі. Тоді вони залишили Віктора на місці ДТП, а самі побігли до магазину, аби купити серветки та воду, оскільки отримали різні подряпини від скла.

До речі, хлопець часто плутався у показах та, коли йому ставили уточнюючі питання, давав різні відповіді. Як зазначили адвокати сторін потерпілих, хлопець на досудовому розслідуванні та безпосередньо в суді говорив різні речі. Наприклад, на запитання чи бачив він розмітку на дорозі та якісь знаки, під час судового засідання Димитрій відповів, що розмітка була стерта, а ось знаки пішохідного переходу бачив, проте на досудовому розслідуванні стверджував, що не може відповісти на це питання. Тож на запитання коли він сказав правду — на досудовому розслідуванні чи в суді, хлопець відповів, що не бреше, а просто помиляється. Крім того, на минулому засіданні суду, Анастасія та Олександр сказали, що уламок скла, який їй потрапив в око, дістав знайомий лікар Олександра, а Димитрій сказав, що уламок Анастасія дістала сама. Отже, і тут покази не зійшлися.

Другим свідком був лікар-психіатр з Кременчуцької міської лікарні планового лікування. За його словами, Віктора Шаблія доставили до лікарні працівники поліції близько 00.00. На той момент лікар був черговим та мав посадові повноваження оглянути Віктора на стан наркотичного сп’яніння.

За словами лікаря, Віктору Шаблію зробили експрес-тест на 4 види наркотиків і тест на канабіс показав позитивний результат. Крім того, у підозрюваного взяли ще кілька аналізів, які направили у лабораторію Полтави, за 3-4 тижні вони дали результат, і згідно з ним, лікар зробив висновок, що обстежуваний перебував у стані наркотичного сп’яніння. Тоді адвокат Шаблія поставив лікарю ряд питань, пов’язаних зі збором аналізів, на які лікар відповів. За його словами, він робив все за інструкцією про забір біологічного середовища з живих осіб, якою керуються лікарі.

Далі суддя Мурашова поставила лікарю чітке питання.

— Зрозуміло до чого йдуть всі питання, тому суд поставить пряме питання. Коли Ви цю сечу для аналізу зливали, переливали, то Ви туди щось домішували? — запитала суддя.

На це питання лікар відповів — «Ні».

Далі прозвучало питання, чи знав лікар Віктора Шаблія до того моменту, як той зайшов до нього у кабінет, чи хотів лікар оговорити підозрюваного, чи бачив він взагалі Віктора раніше. На усі ці питання лікар також відповів коротко — «Ні».

Також, стало відомо, що під час проходження аналізу Віктор Шаблій повідомив лікарю, що за тиждень до ДТП курив канабіс. Цю інформацію лікар вніс в акт.

Після допиту свідків прокурор клопотала про судове доручення, аби знайти місцезнаходження ще одного свідка — пана Серветера.