У Кременчуці відбулося друге засідання суду в справі 20-річного Віктора Шаблія

Сторона підозрюваного хоче відізвати цивільний позов, який подала мати загиблого Давида Клепача про відшкодування матеріальної та моральної шкоди
Сьогодні, 25 вересня, у Крюківському районному суді відбулося друге засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.
З самого початку судового засідання адвокат підозрюваного наполягав на перенесенні засідання, оскільки сторона Віктора Шаблія отримала обвинувальний акт зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися.
Тож суддя завершила засідання і всі присутні вийшли із залу судових засідань. Після цього журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з Яною Клепач. Вона розповіла, що з нею родичі підозрюваного абсолютно не зв’язуються та на першому і другому засіданнях їх не було.
Наступне засідання по цій справі розпочнеться у п’ятницю, 13 жовтня, о 13.00.
Також нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно.
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