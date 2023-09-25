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Надзвичайні новини

У Кременчуці відбулося друге засідання суду в справі 20-річного Віктора Шаблія

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 693

Сторона підозрюваного хоче відізвати цивільний позов, який подала мати загиблого Давида Клепача про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Сьогодні, 25 вересня, у Крюківському районному суді відбулося друге засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

 

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З самого початку судового засідання адвокат підозрюваного наполягав на перенесенні засідання, оскільки сторона Віктора Шаблія отримала обвинувальний акт зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися.

Тож суддя завершила засідання і всі присутні вийшли із залу судових засідань. Після цього журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з Яною Клепач. Вона розповіла, що з нею родичі підозрюваного абсолютно не зв’язуються та на першому і другому засіданнях їх не було.

 

— Я вважаю, що суд переносять, аби затягнути час. Проте я сподіваюся, що надалі все прискориться, оскільки дати засідань вже назначені. Родичі підозрюваного абсолютно зі мною не зв’язуються. Їх ні на першому, ні на другому засіданні немає нікого. Єдине, що на першому підготовчому засіданні був його дядько і з-під паркану через дорогу виглядав. А так нікого не було, бояться «світитися» своїми гарними обличчями. Ніхто з них абсолютно не зв’язується і не треба. Просто максимальна міра покарання потрібна і все, — говорить Яна Клепач.

Наступне засідання по цій справі розпочнеться у п’ятницю, 13 жовтня, о 13.00. 

Також нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно.

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Автор: Дарія Згура
Теги: суд судова справа ДТП смертельна ДТП запобіжний захід
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