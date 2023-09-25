Кременчужани здобули 18 нагород на змаганнях з дзюдо

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 271

У здобутку кременчужан — 7 «золота», 6 «срібла» та 5 «бронзи»

Нещодавно у Горішніх Плавнях відбулися змагання з дзюдо «Відкрита першість ДЮСШ №1». Кременчуцькі спортсмени здобули 18 медалей різного ґатунку.

Зокрема, у турнірі брали участь вихованці Кременчуцької спортивної школи з дзюдо, які здобули 13 нагород: 7 золотих, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Про це повідомила пресслужба кременчуцької мерії.

Представники СК «Кремень дзюдо» здобули п'ять медалей: 3 срібні та 2 бронзові.

Загалом участь у змаганнях взяли приблизно 100 спортсменів з Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів.