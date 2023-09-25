У Кременчуці автомобіль збив 10-річного хлопчика

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Хлопчик отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні

Сьогодні, 25 вересня, близько 17.00, у Кременчуці, на вулиці Квітки Цісик сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За попередньою інформацією слідства, в зоні дії нерегульованого пішохідного переходу автомобіль Chery, яким керувала 57-річна жінка наїхав на 10-річного хлопчика.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, хлопчика доставили до лікарні.

Наразі слідчо-оперативна група поліції з'ясовує обставини та причини ДТП.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.