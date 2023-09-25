Двох 19-річних кременчужан засудили на 8 років за розбійний напад

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Погрожуючи місцевому жителю пневматичним пістолетом та побиттям, хлопці відібрали у нього мобільний

У Кременчуці засудили на 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна двох місцевих 19-річних юнаків, які вчинили розбійний напад. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що ввечері 21 квітня 2022 року на одній із вулиць Кременчука двоє 19-річних місцевих юнаків, погрожуючи місцевому жителю пневматичним пістолетом та побиттям, відібрали у нього мобільний телефон.

Про злочин потерпілий повідомив до поліції, яка невдовзі затримала нападників.

Юнаків визнали винними за ч.4 ст.187 Кримінального Кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).



