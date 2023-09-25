У Полтаві сталася ДТП: постраждала 5-річна дівчинка

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Сьогодні, 25 вересня, близько 16.10, у Полтаві, на перехресті вулиць Халтуріна та Шевченка сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль Dacia, яким керував 32-річний чоловік та автомобіль Renault, яким керував 40-річний чоловік.

Внаслідок ДТП 5-річна пасажирка автомобіля Dacia отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



