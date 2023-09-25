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На Полтавщині проживає понад 73 тисячі осіб з інвалідністю — яку допомогу вони отримують

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 225

 

Стан надання соціальної підтримки особам з інвалідністю обговорили на нараді в Полтавській ОВА

Сьогодні, 25 вересня, на апаратній нараді у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна розглядали питання щодо стану надання соціальної підтримки особам з інвалідністю. З доповіддю виступила директорка Департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко.

Вона повідомила, що у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в області на обліку перебуває 73,4 тисячі осіб з інвалідністю, у тому числі:

  • І групи — 4,7 тисячі;
  • ІІ групи — 31,2 тисячі;
  • ІІІ групи — 32 тисячі;
  • дітей з інвалідністю — 5,5 тисяч.

Відповідно до норм закону, управліннями соціального захисту населення призначають та виплачують щомісячну державну допомогу 23,8 тисячі осіб з інвалідністю з дитинства та особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію. Мінімальний розмір допомоги становить 2100 грн, а максимальний із надбавкою на догляд для осіб з інвалідністю з дитинства І групи — 7 131 грн на місяць.

За державною програмою через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю вони у термін до 3-х місяців забезпечуються допоміжними засобами реабілітації. Зокрема, у 2023 році допоміжні засоби реабілітації отримали 4204 особи з інвалідністю.

У територіальних громадах області створені та надають соціальні послуги особам з інвалідністю 19 територіальних центрів соціального обслуговування та 36 центрів надання соціальних послуг. У 8 територіальних громадах області таких закладів не створено. Зокрема, у Новогалещинській територіальній громаді Кременчуцького району.

Станом на 1 вересня соціальні послуги надаються понад 13 тисячам осіб з інвалідністю, у тому числі щодо соціальної допомоги вдома — 3,8 тисячі осіб, денного перебування у закладах — 4,1 тисячі, надання натуральної та грошової допомоги — 3,8 тисячі осіб.

В області працюють 14 будинків-інтернатів, із них 4 — загального типу, 8 — психоневрологічних та 2 — дитячих. Наразі в них проживають 1975 підопічних та вихованців, із них 1645 осіб з інвалідністю. Лише цього року до інтернатних закладів влаштовано 193 особи, у тому числі 39 ВПО.

У Департаменті соцзахисту населення серед найбільш популярних соціальних послуг назвали транспортну послугу «соціальне таксі». Вона надається мешканцям 34 територіальних громад, зокрема й у Кременчуці. У 23 громадах надання цієї послуги забезпечується спецавтомобілями, обладнаними підіймальними платформами для перевезення осіб з інвалідністю на колісних візочках, у 11 — звичайними легковими автомобілями. Протягом 8 місяців  2023 року особам з інвалідністю надано 2,5 тисячі транспортних послуг «соціальне таксі».

Комплексною програмою соціального захисту населення Полтавської області передбачено виплату щорічної одноразової грошової допомоги:

  • на дітей з інвалідністю підгрупи А, дітей, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб — у розмірі 4 тисяч грн;
  • на лікування онкохворим громадянам (до 20 тисяч грн) та онкохворим дітям (до 100 тисяч грн), у тому числі внутрішньо переміщеним особам;
  • на санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, І категорії;
  • компенсацію 50% вартості проїзду на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах у період із 1 жовтня по 15 травня.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА особи з інвалідністю Департамент соціального захисту населення Соціальна допомога
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