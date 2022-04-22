У Кременчуці двоє юнаків відібрали у чоловіка телефон: погрожували пістолетом

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 225

Поліція Кременчука затримала 18-ти та 19-річного хлопців, які відібрали мобільний телефон у місцевого мешканця.

Як повідомляє поліція Полтавщини, інцидент стався 21 квітня близько 21.00. До правоохоронців звернувся 28-річний кременчужанин та повідомив, що двоє невідомих відібрали в нього телефон, при цьому погрожуючи пістолетом.

Нападників швидко затримала поліція.

- У розбійному нападі на 28-річного мешканця Кременчука поліція підозрює двох місцевих юнаків із кримінальним минулим. Наразі особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення юнакам про підозру та обрання запобіжних заходів. Речовий доказ (пістолет) - вилучили. Розслідування здійснюють за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Шапку або життя: на кременчужанина напали два розбійника