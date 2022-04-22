У Кременчуці двоє юнаків відібрали у чоловіка телефон: погрожували пістолетом

Поліція Кременчука затримала 18-ти та 19-річного хлопців, які відібрали мобільний телефон у місцевого мешканця.
Як повідомляє поліція Полтавщини, інцидент стався 21 квітня близько 21.00. До правоохоронців звернувся 28-річний кременчужанин та повідомив, що двоє невідомих відібрали в нього телефон, при цьому погрожуючи пістолетом.
Нападників швидко затримала поліція.
Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення юнакам про підозру та обрання запобіжних заходів. Речовий доказ (пістолет) - вилучили. Розслідування здійснюють за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Шапку або життя: на кременчужанина напали два розбійника
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер