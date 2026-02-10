Продаж канабісу замість вейп-продукції: незаконні канали викрили на Полтавщині

Національна поліція ліквідувала масштабну мережу незаконного збуту наркотиків, яка діяла в 11 регіонах України, зокрема й у Полтавській області. Під прикриттям торгівлі вейпами зловмисники продавали екстракт канабісу та кратом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

У ході спецоперації правоохоронці встановили, що організаторами злочинної схеми були двоє 28-річних жителів Кривого Рога. Вони координували постачання, логістику та фінансові потоки, а також залучили до «бізнесу» ще шістьох спільників. Заборонені речовини маскували під легальну продукцію та реалізовували через мережу магазинів, зокрема в Полтаві, а також надсилали поштовими сервісами як інтернет-замовлення.

Загалом у межах операції правоохоронці провели близько 60 одночасних обшуків у магазинах, офісах, помешканнях фігурантів та їхньому транспорті.

Під час слідчих дій вилучено екстракт канабісу, канабіс елітних сортів, кратом, понад п’ять тисяч виробів із вмістом тетрагідроканабінолу, готівкові кошти, мобільні телефони, планшети, автомобілі, банківські картки та документацію. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку перевищує 20 мільйонів гривень.

Усіх учасників злочинної групи затримали. Їм повідомили про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний обіг наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою збуту.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють інших осіб, причетних до незаконного наркобізнесу.

