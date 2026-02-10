За минулу добу на Полтавщині поліція розкрила понад 100 злочинів

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУНП області на спецлінію «102» від громадян надійшло понад 710 заяв і повідомлень. Вони стосувалися кримінальних правопорушень, фактів домашнього насильства, побутових конфліктів, адміністративних порушень, а також повідомлень, що не підтвердилися або не належали до компетенції поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Із загальної кількості звернень 203 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед зафіксованих злочинів:

11 крадіжок,

15 фактів шахрайства,

одне хуліганство, а також інші правопорушення.

За всіма фактами тривають відповідні перевірки та слідчі дії.

