За минулу добу на Полтавщині поліція розкрила понад 100 злочинів

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУНП області на спецлінію «102» від громадян надійшло понад 710 заяв і повідомлень. Вони стосувалися кримінальних правопорушень, фактів домашнього насильства, побутових конфліктів, адміністративних порушень, а також повідомлень, що не підтвердилися або не належали до компетенції поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Із загальної кількості звернень 203 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Серед зафіксованих злочинів:
За всіма фактами тривають відповідні перевірки та слідчі дії.
