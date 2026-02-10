На Полтавщині відновлюють рух низки приміських поїздів

З 10 лютого на Полтавщині знову курсуватимуть кілька приміських поїздів, рух яких був тимчасово призупинений
Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт у Полтавській області відновлюється курсування низки приміських залізничних маршрутів. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Із 10 лютого знову курсуватимуть поїзди за такими напрямками:
№6361 та №6365 Ромодан – Гребінка,
№6364 та №6370 Гребінка – Ромодан,
№6726 Ромодан – Миргород,
№6723 Миргород – Ромодан,
№6368 Гребінка – Лубни,
№6367 Лубни – Гребінка.
Актуальний розклад руху приміських поїздів пасажирам рекомендують перевіряти на офіційному сайті Укрзалізниці.
