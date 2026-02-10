Дев’ять пожеж за добу на Полтавщині: двоє загиблих

Протягом доби з 9 на 10 лютого на Полтавщині зафіксували дев’ять пожеж, дві з яких мали смертельні наслідки. Займання сталися в кількох районах області
Упродовж доби 10 лютого на території Полтавської області зареєстрували 10 небезпечних подій, більшість із яких були пов’язані з пожежами. Про це стало відомо з добового зведення Головного управління ДСНС України в полтавській області.
У ніч на 9 лютого о 1.10 пожежа господарчої споруди сталася в Машівській громаді Полтавського району.
Житловий будинок у Решетилівській громаді Полтавського району загорівся о 2.11.
Близько 5.37 вогонь охопив господарчу споруду на території Кременчуцької громади Кременчуцького району.
Уранці о 8.04 займання житлового будинку зафіксували в Шишацькій громаді Миргородського району.
Ще одна пожежа житлового будинку в цій громаді сталася о 8.22.
У день, о 13.27, сталася пожежа житлового будинку в Кременчуцькій громаді Кременчуцького району.
Після обіду о 15.14 внаслідок пожежі житлового будинку в Полтавській громаді Полтавського району загинула людина.
Увечері о 18.52 пожежа житлового будинку в Заводській громаді Миргородського району забрала життя однієї людини.
О 23.45 сталась пожежа житлового будинку в Сенчанській громаді Миргородського району.
Причини виникнення всіх пожеж та обставини загибелі людей встановлюють відповідні служби.
Нагаадаємо, що 8 лютого внаслідок пожежі у Кременчуці загинула людина.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.