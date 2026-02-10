ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Дев’ять пожеж за добу на Полтавщині: двоє загиблих

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 198

 Протягом доби з 9 на 10 лютого на Полтавщині зафіксували дев’ять пожеж, дві з яких мали смертельні наслідки. Займання сталися в кількох районах області

Упродовж доби 10 лютого на території Полтавської області зареєстрували 10 небезпечних подій, більшість із яких були пов’язані з пожежами. Про це стало відомо з добового зведення Головного управління ДСНС України в полтавській області.

У ніч на 9 лютого о 1.10 пожежа господарчої споруди сталася в Машівській громаді Полтавського району.

Житловий будинок у Решетилівській громаді Полтавського району загорівся о 2.11.

Близько 5.37 вогонь охопив господарчу споруду на території Кременчуцької громади Кременчуцького району.

Уранці о 8.04 займання житлового будинку зафіксували в Шишацькій громаді Миргородського району.

Ще одна пожежа житлового будинку в цій громаді сталася о 8.22.

У день, о 13.27, сталася пожежа житлового будинку в Кременчуцькій громаді Кременчуцького району.

Після обіду о 15.14 внаслідок пожежі житлового будинку в Полтавській громаді Полтавського району загинула людина.

Увечері о 18.52 пожежа житлового будинку в Заводській громаді Миргородського району забрала життя однієї людини.

О 23.45 сталась пожежа житлового будинку в Сенчанській громаді Миргородського району.

Причини виникнення всіх пожеж та обставини загибелі людей встановлюють відповідні служби.

Нагаадаємо, що 8 лютого внаслідок пожежі у Кременчуці загинула людина. 

Автор: Катерина Животовська
