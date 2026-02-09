У Кременчуці внаслідок пожежі загинула людина — надзвичайники

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 297

Учора, 8 лютого, близько 21.20 у Крюкові спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, пожежа виникла у господарській споруді приватного будинку. Згоріли електродроти та частково майно, що знаходилося всередині. Рятувальникам вдалося врятувати від повного згоряння саму споруду та розташований поруч будинок.

На жаль, під час пожежі загинула людина.

На місці загоряння працювали надзвичайники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС, причиною пожежі став недопалок.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за день у пожежах загинули двоє людей.