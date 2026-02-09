Кременчуцькі спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті Полтавщини з таеквон-до

7 січня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з таеквон-до (ITF). У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових категорій — від дітей до дорослих. Команда з Кременчука здобула низку призових місць у дисциплінах «спаринг» та «туль». Про це повідомили у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного.

Результати змагань:

1 місце:

Каміла Спащенко — спаринг, туль

Владислав Рєзніков — спаринг

Дамір Нікітін — спаринг

Володимир Остапець — туль

Анастасія Борщова — спаринг

Антон Пархоменко — туль

2 місце:

Володимир Остапець — спаринг

Анастасія Борщова — туль

Антон Пархоменко — спаринг

Єва Сівак — спаринг

Данііл Федотьєв — спаринг

Іван Литвиненко — спаринг

Підготовкою спортсменів займалися тренери Олег Корабельников та Артем Григорян.

