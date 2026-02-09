Кременчуцькі спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті Полтавщини з таеквон-до

7 січня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з таеквон-до (ITF). У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових категорій — від дітей до дорослих. Команда з Кременчука здобула низку призових місць у дисциплінах «спаринг» та «туль». Про це повідомили у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного.
Результати змагань:
1 місце:
2 місце:
Підготовкою спортсменів займалися тренери Олег Корабельников та Артем Григорян.
