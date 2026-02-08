У Полтавському районі знову зафіксували землетрус

Вдень 8 лютого поблизу Полтавської громади зафіксували землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

За даними сейсмологів, магнітуда підземних поштовхів становила 3,0 за шкалою Ріхтера, а глибина — близько 9 км. За класифікацією це явище належить до ледве відчутних землетрусів, які не завдають шкоди спорудам і часто не відчуваються людьми.

Додамо, що 6 лютого ввечері у Полтавській громаді зафіксували землетрус.