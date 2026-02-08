Росія вдарила по об’єктах «Нафтогазу» на Полтавщині

Це вже 19-та атака з початку року, кажуть у компанії
Уночі російські війська знову атакували об’єкти Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Є влучання та руйнування обладнання, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у НАК «Нафтогаз України» 8 лютого.
Це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи «Нафтогаз» із початку року.
Нагадаємо, у ніч на 6 лютого Полтавщина знову потрапила під атаку російських безпілотників: внаслідок цього у Миргородському районі спалахнула пожежа на одному з приватних підприємств.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.