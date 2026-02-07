До п’яти черг відключень: 8 лютого на Полтавщині посилюють графіки

Сьогодні, 21:09 Переглядів: 393

Світло в середньому буде близько 2,5–4 годин на добу, а без електроенергії — приблизно 20–21,5 годин

У Полтавській області 8 лютого через дефіцит потужності в енергосистемі з 00:00 до 23:59 запроваджено графік погодинних відключень електропостачання (ГПВ). Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго».

Зокрема:

00:00 — 06:00 — ГПВ в обсязі 4,5 черг;

06:00 — 22:00 — ГПВ в обсязі 5 черг;

22:00 — 23:59 — ГПВ в обсязі 4,5 черг.

Інформацію про точний розклад погодинних відключень та картку вашої черги можна переглянути на сайті.

Також компанія оприлюднила перелік адрес із прив’язкою до черг та підчерг, він доступний за окремим посиланням на офіційному порталі.

Нагадаємо, у Полтавській ОВА пояснили, чому в області досі діють жорсткі графіки відключень світла.