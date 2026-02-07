ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

У Кременчуці планують збудувати нову систему оповіщення до кінця 2027 року

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 568

На ці потреби у бюджеті громади на 2026 рік передбачили 30 мільйонів гривень, у 2027 планують закласти до 40 мільйонів гривень

У Кременчуці планують збудувати нову місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення (МАСЦО) до кінця 2027 року. На ці потреби у бюджеті громади на 2026 рік передбачили 30 мільйонів гривень, у 2027 планують закласти до 40 мільйонів гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради.

Необхідність модернізації пов’язана з повномасштабною війною та постійними обстрілами інфраструктури з боку росії. Наразі у громаді продовжує працювати стара система оповіщення, збудована ще у 70–80-х роках минулого століття.

За інформацією департаменту, ця система вже вичерпала свій технічний ресурс. Електромеханічні сирени вмикають у ручному режимі, а обладнання та лінії зв’язку поступово втрачають функціональність.

Нині чинна система є частиною територіальної системи оповіщення Полтавської області та покриває близько 88% території Кременчуцької громади. Вона дозволяє оповіщати населення, зокрема людей з інвалідністю, маломобільних громадян, осіб з порушеннями слуху та зору.

У департаменті зазначають, що з 2023 року працюють над впровадженням сучасної автоматизованої системи. Для цього вже розробили положення, технічне завдання та проєкт «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кременчуцької міської територіальної громади».

У 2024 році провели два тендери на будівництво нової системи, однак обидва не дали результату. Перший скасували через зміни в законодавстві та коригування проєктної документації, другий — за рішенням Антимонопольного комітету України.

Востаннє проєкт проходив коригування у жовтні 2025 року і на його основі наприкінці грудня було оголошено новий тендер, кажуть у департаменті.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що встановлення МАСЦО у громадах мало б фінансуватись за системою 50 на 50 — половину коштів платить сама громада, а іншу — область.

У жовтні 2025 року стало відомо, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи оприлюднив тендер на будівництво нової системи оповіщень у Кременчуцькій громаді. Очікувана вартість робіт — понад 58 млн гривень. На тендер зайшли двоє підрядників — ТОВ «Укртансзв’язок» і ТОВ «Компас Інженіринг». Перемогла остання компанія, попри те, що запропонувала більшу суму, аніж «Укртансзв’язок» (52,8 млн грн проти 48,9 млн грн). Кременчуцький департамент відхилив дешевшу пропозицію, аргументуючи це тим, що характеристики запропонованого обладнання від ТОВ «Укртансзв’язок» не відповідають тим, які потрібні. ТОВ «Укртансзв’язок» оскаржив рішення відомства. Антимонопольний комітет (АМКУ) задовольнив скаргу і зобов’язав скасувати рішення щодо визнання переможця. За рішенням АМКУ, пропозиції переможця не відповідали технічним вимогам, тоді як пропозицію «Укртансзв’язок» відхилили за формальні підстави. Також у ТОВ «Компас Інженіринг» були відсутні необхідні підтверджувальні документи.

У грудні 2024 року бюджет Кременчуцької громади отримав назад 16 мільйонів гривень з будівництва нової системи оповіщення (МАСЦО). За словами міського голови Віталія Малецького, тендер на проведення робіт провели, але після звернень півтора десятка громадських організацій, які «афільовані з конкурентом (з компанією, що не перемогла на тендері — ред.)» переможця «збили». Тому гроші «зайшли» назад у бюджет. 

1
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: МАСЦО
