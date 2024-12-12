Кременчук отримав назад гроші з будівництва системи оповіщення: що не так з тендером на понад 58 млн гривень

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Бюджет Кременчуцької громади отримав назад 16 мільйонів гривень з будівництва нової системи оповіщення (місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) — ред.). Нині роботи призупинені. Про це стало відомо під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня.

За словами міського голови Віталія Малецького, тендер на проведення робіт вже провели. Втім, після звернень півтора десятка громадських організацій, які «афільовані з конкурентом (з компанією, що не перемогла на тендері — ред.)» переможця «збили». Тому гроші «зайшли» назад у бюджет.

Додамо, що департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи у жовтні оприлюднив тендер на будівництво нової системи оповіщень у Кременчуцькій громаді. Очікувана вартість робіт — понад 58 млн гривень. На тендер зайшли двоє підрядників — ТОВ «Укртансзв’язок» і ТОВ «Компас Інженіринг». Перемогла остання компанія, попри те, що запропонувала більшу суму, аніж «Укртансзв’язок» (52,8 млн грн проти 48,9 млн грн). Втім кременчуцький департамент відхилив дешевшу пропозицію, аргументуючи це тим, що характеристики запропонованого обладнання від ТОВ «Укртансзв’язок» не відповідають тим, які потрібні.

ТОВ «Укртансзв’язок» оскаржив рішення відомства. Антимонопольний комітет задовольнив скаргу і зобов’язав скасувати рішення щодо визнання переможця. За рішенням АМКУ, пропозиції переможця не відповідали технічним вимогам, тоді як пропозицію «Укртансзв’язок» відхилили за формальні підстави. Також у ТОВ «Компас Інженіринг» були відсутні необхідні підтверджувальні документи.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді запланували встановити нову систему оповіщення за понад 88 мільйонів гривень. Половину коштів на встановлення цієї системи виділить область, іншу половину — місто. Роботи проводитимуть протягом 3 років.