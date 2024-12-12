Для Кременчуцького ліцею №10 можуть облаштувати протирадіаційне укриття

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 155

Очікується, що роботами займатиметься компанія, яка нині завершує протирадіаційне укриття, у Горішніх Плавнях

У Кременчуці влада планує облаштувати протирадіаційне укриття для ліцею № 10 «Лінгвіст». За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, школа може стати першою, де створять сховище такого типу. Про це він повідомив під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня.

Очікується, що роботами займатиметься компанія, яка нині завершує протирадіаційне укриття, у Горішніх Плавнях.

— Якщо, вдасться це зробити, ми цей пілот поширимо на інші об'єкти, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, Мінфін погодив виділення кредиту на будівництво укриття у Кременчуцькому ліцеї № 11.