Героїня серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» Анастасія Агафонова розповіла про роль, громадські проекти та мрію знятися в міжнародному фентезі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 220

Вважає, зараз знімати щось про окуповані з 2014 року території, крім документального кіно, не на часі

Нещодавно телеканал «1+1» анонсував третій сезон серіалу «Жіночий лікар. Нове життя». Одну з ролей — адміністраторку Христю, в ньому грає молода українська акторка Анастасія Агафонова. Минулого тижня Анастасія розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про свою акторську роботу та іншу діяльність. Зустріч відбулася в Центрі солідарності журналістів, розташованому в Національній спілці журналістів України.

Зйомки третього сезону «Жіночий лікар. Нове життя» вже почалися, розповідає Анастасія. Каже, шанувальників серіалу чекає багато неочікуваних поворотів сюжету.

— Там буде продовження всіх головних та другорядних історій. З’являться нові персонажі, повернуться деякі персонажі з першого сезону. Будуть зміни, сюжетні повороти, дуже несподівані — все, як завжди. Окрім цього, в серіалі багато комічних, комедійних сцен — його можна подивитися заради того, щоб відпочити. Прогнозовано 40 нових серій.

Анастасія зізнається, що їй дуже цікаво зсередини дізнаватися про життя медиків, бо інколи «не замислюєшся, яку титанічну роботу роблять медики, особливо в цей час, як вони ризикують своїм життям, здоров’ям й скільки сил витрачають».

— Тож варто дивитися серіал! Це не перший мій проєкт, в якому я знімаюся, але він доволі масштабний, популярний й має високий рейтинг. Зараз мене впізнають саме по ньому, хоча я знімалась і в серіалах каналу СТБ, і ТРК Україна. В мене є епізод у фільмі «Зірки за обміном», є головна роль в короткометражній фестивальній роботі. Але акторство — це лише один із напрямків моєї діяльності, — розповідає дівчина.

Громадська діячка, режисера, авторка проєктів

Анастасія — режисерка, громадська активістка, авторка кількох творчих проєктів, перфомансів, акцій, спрямованих на підтримку цивільних та політичних полонених, Кримських татар, людей, що постраждали від російської агресії, від насильства, в тому числі сексуального, пов’язаного з війною.

У 2022 році у Львові Анастасія організувала акцію «Ми не звикнемо до війни». Активісти читали послання українців, які постраждали від російської агресії в містах, де велись запеклі бойові дії, або жили під окупацією. Це були листи мешканців Харкова, Маріуполя, Гостомеля, Сум та інших міст, у яких очевидці описували всі жахіття війни чи складнощі евакуації

У 2023 році у Києві режисерка взяла участь в проєкті «Будь ласка, звільніть пташок!». Вона презентувала перфоманс, під час якого актори створили інсталяцію з дерев’яних піддонів, яка собою представляла умовну клітку з живими людьми. Так передали атмосферу, в якій постійно перебувають наші громадяни у полоні.

Ще одна яскрава робота — перформанс «НеМовчи», головною ідеєю якого стала думка: «Є вірус страшніший за ковід, і це вірус страху».

Одна з робіт, яка мала широкий резонанс — проєкт «Нумо, сестри!». Це історія про жінок, які були в полоні, в окупації та пережили сексуальне насильство.

— Спочатку ми зробили перфоманс й невелику промокомпанію, а потім це все переросло в короткометражний документальний фільм. Це дуже серйозний проєкт, бо тема, на жаль, актуальна. Постраждалих дуже багато. І хоча морально було важко працювати над складною темою, я розумію важливість цієї роботи. Історії полонених жінок, які я дізналася, й досі складно усвідомити. Неможливо повірити в те, що у XXI сторіччі можуть відбуватися такі жахіття, але росіяни їх чинять. І це жахлива правда.

У 2024 році, в день, коли Росія вдерлась в Україну, у Києві відбувся театралізований перформанс, під час якого актори у формі сучасного мистецтва показали, які міжнародні злочини скоює путінська Росія в Україні. Вистава пройшла на Майдані Незалежності та стала частиною глобальної правозахисної акції «Світ потребує безпеки. Україна потребує перемоги».

Всі роботи режисерки вирізняються яскравістю, чутливістю та глибоким зануренням в тему. Адже Анастасія знає, про що говорить й що хоче донести до суспільства.

«Не всі мешканці Сходу — зрадники»

Анастасія Агафонова родом з Сєверодонецька, до початку АТО жила в Луганську, тож події, які у 2014 році почалися на Сході України, й досі переживає всім серцем, пропускає через власну душу. Каже, кілька разів у 2015-му бувала в окупованому Луганську й на власні очі бачила, що за короткий проміжок часу розвинене місто перетворилося на депресуючий населений пункт, в якому життя зупинилося.

— Це було дуже помітно. Особливо, коли я вперше після початку російської агресії приїхала в Луганськ і на власні очі побачила розбиті дороги, зруйновані домівки, магазини, почула обіцянки місцевої влади так званих «ЛНР», «ДНР» про допомогу Росії, про відновлення… Слів було багато, але насправді нічого не змінювалося. Далеко не всі підтримували те, що відбувалося, люди продовжували чекати, що Україна повернеться. На жаль, час йшов, а ситуація тільки погіршувалася. Роботи, особливо для чоловіків, не було. Хто мав можливість, виїжджали, хто не мав — йшли в, так зване, «ополчення», бо там були хоч якісь гроші. Це було дуже сумно бачити, бо насправді на Луганщині класні, працьовиті, цілеспрямовані люди. Й далеко не всі люблять Росію. Шкода, що ті, хто не виїхав, зараз змушений жити й приймати правила гри окупантів…

Хоча любителів «руського миру» багато. Навіть серед одногрупників Анастасії по коледжу культури й мистецтва є ті, хто обрав російській шлях.

— Вони повірили в пропаганду, яка там була, і зробили свій вибір. Зараз працюють в місцевих театрах, але максимум, що вони бачать — це гастролі по окупованих територіях та по Росії. Думаю, дехто вже загадується над питанням — а що далі, який розвиток? Я, наприклад, й досі не розумію майбутнього, яке там може бути.

Хоча з часом люди звикають до всього, впевнена Анастасія. А коли поруч постійно лунає нав’язлива думка про те, що Україна не потрібна, що немає нічого гарного в українській культурі, що тільки «велична російська культура» має майбутнє, в голові зароджуються сумніви, й люди починають вірити в те, що їм кажуть.

— Але, я думаю, з часом вони зрозуміють, яку помилку зробили. Хоча ми теж повинні їм в цьому допомогти. І перше, не можна ставити хрест на мешканцях окупованих територій, не можна всіх вважати зрадниками!

Не секрет, що частина українців має своєрідне ставлення до мешканців окупованих у 2014 році територій. Дехто й досі звинувачує мирне населення в тому, що відбулося. Ці стереотипи треба ламати.

До речі Анастасія, коли береться за проєкти, пов’язані з війною, завжди акцентує, що вона з Луганська.

— Хочу, щоб люди розуміли, що не всі зрадники, що багато мешканців Сходу дуже патріотично налаштовані: хтось робить просвітницькі проєкти, хтось патріотичні, а хтось зі зброєю в руках відвойовує наші території. До речі на Луганщині й сьогодні знаходиться багато людей, які щиро люблять Україну.

«Мрію про мир й зйомку в фантастичному фільмі»

Обрати між акторством й режисурою складно, каже Анастасія Агафонова.

— Мені подобається творчість взагалі. Акторська професія складна, дуже вимоглива, в ній майже ніщо не залежить від тебе. Інколи це засмучує, іноді спонукає до активних дій. Натомість режисерські проєкти дають можливість сказати про те, що болить, що на душі, що хочеться донести до людей. І для мене це принципово важливо. Тому я планую поєднувати акторську і режисерську діяльність.

Зараз в Анастасії багато планів. Попереду, крім популярного серіалу, участь в іноземному проєкті. Каже, зараз є певна зацікавленість в іноземної аудиторії щодо українських акторів і взагалі всього українського, і це радує.

Також акторка хотіла б знятися у фільмі, який детально розкриє історію людини з окупованої території, історію постраждалих від СНПК. І хоч це дуже складні теми, їх треба підіймати!

— Якби в мене була можливість попрацювати на Луганщині, я б взяла історію певних людей, які живуть там, але не дивлячись на тотальну пропаганду, залишаються вірними Україні. Я б розповіла, як вони себе відчували, живучи в таких умовах. Також попрацювала б з самою темою пропаганди. Наскільки вона може змінити підсвідомість, свідомість людей і наскільки різними можуть бути люди, які живуть в 100 км один від одного, але слухають новини з різною подачею. Я б показала їх позицію в порівнянні з нашою.

Але зараз знімати щось про окуповані з 2014 року території, крім документального кіно не на часі. В цьому режисера впевнена: «Після повернення територій, нам потрібно буде пройти дуже великий шлях до налагодження взаєморозуміння і для того, щоб вони прийняли нас, а ми прийняли їх. Я не уявляю, як держава буде з цим працювати, це дуже відповідальна місія».

Як всі українці, Анастасія Агафонова мріє про закінчення війни, хоче, щоб перестали гинути люди. І щоб по завершенню війни у всьому світі знали про Україну, квітучу, співочу, талановиту, прекрасну державу. Знали й ставили в приклад.

— Тоді можна буде повернутися до мрії про зйомку у фантастичному фільмі. Зізнаюся, я б хотіла знятися в чомусь масштабному. Наприклад, в серіалі по Гаррі Поттеру, Дюні, Іграх престолів. Це мій орієнтир. Мрію, щоб у нас в Україні зняли щось, пов’язане з міфологією. В нас багато різних легенд, мавки, мольфари… Взагалі я вважаю, що в українському кіно, серіалах, в кіновиробництві працюють професіонали дуже високого рівня. Їх можна порівнювати навіть з Голлівудом. Ми можемо робити класні фільми, класні проєкти, але нам треба трошки більше коштів на це, більше віри від суспільства в українське кіно й звісно, стабільний мир у всій країні.