Кременчуцького адвоката, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, оголосили у розшук: він виїхав до Австрії

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Суд обрав для адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Кременчуцькому адвокату Б., якого підозрюють у перешкоджанні діяльності військовослужбовців Збройних сил України, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас чоловіка оголосили у міжнародний розшук — наприкінці листопада він виїхав із дружиною до Австрії. Про це стало відомо з ухвали Октябрського райсуду Полтави від 9 грудня.

У матеріалах справи йдеться, що прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Проте адвокат щодо цього заперечував, оскільки «ним жодні протиправні дії не вчинялися, слідством та прокуратурою зараз вчиняються дії, які перешкоджають його діяльності як адвоката».

Суд клопотання прокурора задовольнив у повному обсязі та призначив адвокату Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб до 17 січня 2024 року з можливістю внесення 242 тисячі 240 гривень застави.

Проте у цій же ухвалі також зазначено, що відповідно до даних системи «Аркан», підозрюваний 27 листопада 2024 року виїхав за кордон, зокрема до Австрії.

5 листопада постановою слідчого органу внутрішніх справ слідчого відділу Служби безпеки України адвоката Б. оголосили у розшук, зокрема й міжнародний.

Нагадаємо, чоловіка підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Зокрема, у червні цього року чоловік завадив відправити до навчального центру трьох військовозобов’язаних кременчужан, які пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби.

У листопаді адвокат не дозволив військовослужбовцям Кременчуцького РТЦК та СП перевірити військово-облікові документи у громадянина. Він завів того у приміщення суду та блокував двері, аби військовослужбовці та поліція не могли потрапити всередину.

За даними Управління Служби безпеки України у Полтавській області, адвокат на своїх сторінках у соцмережах публікував поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов’язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, «заручниками».

Підозрюють адвоката за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також суд постановив вилучити в адвоката та одного із його клієнтів мобільні телефони.

Нагадаємо, як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел у правоохоронних органах, мова йде про адвоката Б., який займається адвокатською діяльністю із 2008 року та раніше очолював один із відділів у міськвиконкомі.