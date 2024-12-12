У Кременчуці нетверезий водій у свій день народження влетів на автівці в кущі

11 грудня на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода без постраждалих, повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Як з’ясували правоохоронці, водій автомобіля Skoda Fabia не врахував дорожню обстановку, обрав небезпечну швидкість і втратив контроль над транспортним засобом. Унаслідок цього автомобіль врізався у бордюр та кущі.
Під час спілкування з 27-річним керманичем поліціянти помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з рота та порушення координації рухів. Цікаво, що саме в день інциденту чоловік святкував день народження.
На порушника склали два протоколи:
Водію загрожує значний штраф, позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративний арешт.
Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.
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