У Кременчуці нетверезий водій у свій день народження влетів на автівці в кущі

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11 грудня на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода без постраждалих, повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Як з’ясували правоохоронці, водій автомобіля Skoda Fabia не врахував дорожню обстановку, обрав небезпечну швидкість і втратив контроль над транспортним засобом. Унаслідок цього автомобіль врізався у бордюр та кущі.

Під час спілкування з 27-річним керманичем поліціянти помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з рота та порушення координації рухів. Цікаво, що саме в день інциденту чоловік святкував день народження.

На порушника склали два протоколи:

за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Водію загрожує значний штраф, позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративний арешт.

Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.