Від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 74

Від початку року на дорогах Полтавщини сталася 41 дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезих водіїв. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, внаслідок таких аварій травмувалася 51 людина, ще 2 — загинули.

У патрульній поліції також нагадали водіям, що керування автомобілів у нетверезому стані може призвести до катастрофічних наслідків. Тож завжди варто дотримуватися правил дорожнього руху і не наражати на небезпеку себе та інших.

Нагадаємо, загалом від початку року на дорогах області внаслідок аварій загинули 32 людини.