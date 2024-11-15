Вихідними на Кременчуччині перекриють два залізничних переїзди: на скільки та чому

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 181

Цими вихідними, 16 та 17 листопада, у Кременчуцькому районі перекриватимуть два залізничні переїзди. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Переїзди будуть перекриті для автотранспорту у зв’язку із ремонтом аварійних колій.

Перекриватимуть переїзд у Семенівці із 8.00 суботи, 16 листопада, до 18.00 28 листопада.

Протягом двох днів ремонтуватимуть колії й на перегоні Веселий Поділ — Вербки (дорога на села Єгорівка та Максимівка). На цьому переїзді перекриття триватиме із 9.00 до 20.00 у неділю, 17 листопада, та з 20.00 18 листопада до 10.00 19 листопада.

Нагадаємо, учора залізничний переїзд перекривали для руху автотранспорту у Крюкові.