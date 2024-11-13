Завтра у Кременчуці у першій половині дня перекриють залізничний переїзд у Крюкові

Завтра, 14 листопада, орієнтовно із 9.30 до 13.30 у Кременчуці залізничний переїзд у Крюкові (пров. Івана Приходька) буде перекритий. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Перекриття пов'язане із ремонтом аварійних колій та заміною рейок на цій ділянці.
Об'їзд для автотранспорту відбуватиметься через залізничний переїзд на вулиці Івана Приходька.
Нагадаємо, із 7 до 12 листопада на Кременчуччині був перекритий залізничний переїзд на ділянці дороги Ромодан-Кременчук.
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