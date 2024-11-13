Київське товариство зобов'язали повернути до бюджету Полтавщини понад 230 тис. грн за безпідставно завищені ціни на газ

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 193

Решетилівська окружна прокуратура успішно домоглася судового рішення, яким київське товариство зобов'язане повернути до бюджету Полтавської області безпідставно отримані понад 230 тис. грн. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У березні 2020 року між товариством і професійно-технічним навчальним закладом з Кобеляк було укладено договір на постачання газу з початковою вартістю 4 620 грн за тисячу кубометрів. Проте з вересня по грудень того ж року компанія ініціювала укладення 6 додаткових угод, що підвищили вартість газу до майже 8 тис. грн за одиницю.

Прокуратура звернулася до суду, довівши порушення законодавства та принципів економного використання бюджетних коштів у Господарському суді Києва та Північному апеляційному господарському суді. Наразі тривають заходи щодо виконання судового рішення та повернення коштів до обласного бюджету.