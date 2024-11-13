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Надзвичайні новини, Полтавщина

Уночі над Полтавщиною збивали російські ракети та безпілотники

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 209

 Повітряні сили України відбили чергову ракетно-дронову атаку

У ніч на 13 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

  • 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області по Сумщині;
  • 2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 район пусків — Воронезька область;
  • 90 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджене збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

47 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.

 

Нагадаємо, збройні сили РФ вранці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву — є постраждалі та руйнування. Така атака була проведена вперше за останні 73 дні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони ракетний удар БПЛА
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