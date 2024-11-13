Уночі над Полтавщиною збивали російські ракети та безпілотники

У ніч на 13 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджене збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.
47 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.
Нагадаємо, збройні сили РФ вранці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву — є постраждалі та руйнування. Така атака була проведена вперше за останні 73 дні.
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