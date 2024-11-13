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На Полтавщині дві вантажівки потрапили в автотрощу: одного водія ушпиталили

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 159

Поліція розпочала кримінальне провадження

12 листопада близько 12.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Циганське Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, повідомила пресслужба поліції.

 

За попередніми даними слідства, MAN, під керуванням 52-річного жителя іншої області, зіткнувся з ГАЗом, яким керував 35-річний водій.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля ГАЗ був госпіталізований.

Поліція Полтавщини розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

 

Слідство триває для з’ясування причин та обставин аварії.

Нагадаємо, 11 листопада на цій же трасі, але в районі Решетилівки, унаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів травмувалися троє людей

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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