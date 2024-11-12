Учора ввечері на Полтавщині в ДТП постраждали троє людей

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 244

Поліція встановлює обставини та причини ДТП, у якій є травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 11 листопада близько 21.40 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Решетилівка. Унаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів травмувалися троє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, легковий автомобіль Volkswagen Caddy, під керуванням 68-річного полтавця, зіткнувся із вантажівкою DAF, якою керував 46-річний житель іншої області.

Унаслідок зіткнення травми отримали двоє 40-річних та один 62-річний пасажири легкового автомобіля. Постраждалих медики ушпиталили.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.