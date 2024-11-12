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У Міноборони розповіли про два способи оскарження рішення військово-лікарської комісії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 398

 

Оскаржувати рішення ВЛК варто, якщо воно не відображає реальний стан здоров’я

Якщо рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) не відповідає реальному стану здоров’я його можна оскаржити як у досудовому порядку, так і через суд. Краще починати оскаржувати рішення ВЛК у досудовому порядку, а якщо це не дасть позитивного результату, то можна звернутися до суду. Міністерство оборони на платформі «Турбота про військовослужбовця» пояснило, як це можно зробити.

Оскарження у досудовому порядку

Для оскарження рішення у досудовому порядку необхідно написати скаргу за встановленою формою (додаток 26). У скарзі потрібно зазначити, чому ви не погоджуєтесь із висновками ВЛК, і звернутися з проханням переглянути рішення у вищій ВЛК за підпорядкованістю згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності (відповідно до наказу МОУ №608 від 16.11.2016).

До скарги обов’язково додаються всі відповідні медичні документи, а також копія попереднього рішення ВЛК. Пакет документів можна подати або особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після розгляду скарги заявника можуть направити на повторний або контрольний медичний огляд до ВЛК. За його результатами буде ухвалено новий висновок про стан здоров’я (постанову). Якщо заявник не погоджується і з цим рішенням регіональної ВЛК, його можна оскаржити в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). У разі незгоди з рішенням ЦВЛК оскаржити його можна лише в суді.

Оскарження в суді

Оскарження рішення ВЛК в судовому порядку здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.
Водночас варто розуміти, що оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Суд перевіряє лише дотримання процедури прийняття рішення ВЛК, і в разі виявлення порушень процедури постанова ВЛК може бути скасована.

Нагадаємо, у травні речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів «Кременчуцькому Телеграфу», де можна оскаржити рішення ВЛК.

А раніше Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота військово-лікарських комісій (ВЛК) після їх реорганізації минулого року. Він також зазначив, що під час воєнного стану військовозобов’язані мають щорічно проходити військово-лікарську комісію.

Нещодавно Роман Істомін розповів коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони ВЛК скарга суд рішення
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