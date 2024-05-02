Речник Полтавського обласного ТЦК розповів, де можна оскаржити рішення ВЛК

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 308

Військовозобов’язаний має право оскаржити рішення ВЛК щодо придатності до військової служби, якщо не згоден з її висновками

Кожний військовозобов’язаний може оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності до військової служби, якщо він не згоден з її висновками та має на це підстави.

Про це сьогодні, 2 травня, на брифінгу в медіацентрі «Полтавщина» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він пояснив, що рішення районної ВЛК можна оскаржити в обласній, далі в регіональній (Харків) та центральній (Київ) ВЛК.

— Якщо районна ВЛК ухвалює постанову про непридатність військовозобов’язаного до проходження служби, то це рішення має затвердити обласна ВЛК. І бувають випадки, коли його не затверджують, — додав Роман Істомін.

У такому випадку рішення обласної ВЛК можна також оскаржувати у вищих військово-лікарських комісіях.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота військово-лікарських комісій (ВЛК) після їх реорганізації минулого року. Він зазначив, що під час воєнного стану військовозобов’язані мають щорічно проходити військово-лікарську комісію.