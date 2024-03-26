Речник Полтавського ОТЦК розповів, яка періодичність проходження ВЛК та що робити, якщо не згоден з її висновками

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота військово-лікарських комісій (ВЛК) після їх реорганізації минулого року. Та чи можуть керівники ТЦК та СП якось впливати на висновки ВЛК?
Законопроєкт про мобілізацію: без обмежено придатних, але з повторним обстеженням осіб з інвалідністю
За його словами, робота ВЛК після реорганізації минулого року покращилася, а кількість висновків про обмежену придатність чи непридатність військовозобов’язаних зменшилася.
Роман Істомін пояснив, яка періодичність проходження ВЛК військовозобов’язаними під час воєнного стану та що вони можуть зробити, якщо не згодні з її висновками.
Які зміни внесли у проходження ВЛК та де можна оскаржити її рішення — Полтавський ОТЦК
Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.