Речник Полтавського ОТЦК розповів, яка періодичність проходження ВЛК та що робити, якщо не згоден з її висновками

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 678

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота військово-лікарських комісій (ВЛК) після їх реорганізації минулого року. Та чи можуть керівники ТЦК та СП якось впливати на висновки ВЛК?

— Керівники ТЦК та СП жодним чином не впливають на висновки ВЛК, тому що військово-лікарняна комісія — це цивільні лікарі, які працюють у цивільних медичних закладах. ВЛК створюються рішеннями військових адміністрацій, а не начальників ТЦК та СП. Лише в обласному ТЦК та СП працює обласна ВЛК, яка перевіряє рішення районних військово-лікарських комісій, якщо ними виноситься постанова про визнання військовозобов’язаного обмежено придатним чи непридатним до проходження військової служби, — пояснив Роман Істомін.

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За його словами, робота ВЛК після реорганізації минулого року покращилася, а кількість висновків про обмежену придатність чи непридатність військовозобов’язаних зменшилася.

— Це після того, як з’явилася ця система контролю над їх роботою, - зазначив представник обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін пояснив, яка періодичність проходження ВЛК військовозобов’язаними під час воєнного стану та що вони можуть зробити, якщо не згодні з її висновками.

— Військовозобов’язані мають щорічно проходити військово-лікарську комісію. Якщо хтось не згоден з висновками районної ВЛК, то має право звернутися до обласної ВЛК з оскарженням цих висновків. Якщо не погоджується з рішенням обласної ВЛК, то має право звернутися до регіональної ВЛК — у Харкові. Якщо ж не погоджується і з рішенням регіональної ВЛК, то може звернутися до центральної ВЛК у Києві й там вже остаточно буде визначено питання його придатності чи непридатності до проходження військової служби, - зазначив речник Полтавського ОТЦК.

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