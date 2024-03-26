Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Речник Полтавського ОТЦК розповів, яка періодичність проходження ВЛК та що робити, якщо не згоден з її висновками

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 678

 

Керівники районних ТЦК та СП жодним чином не можуть впливати на висновки ВЛК

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота військово-лікарських комісій (ВЛК) після їх реорганізації минулого року. Та чи можуть керівники ТЦК та СП якось впливати на висновки ВЛК?

— Керівники ТЦК та СП жодним чином не впливають на висновки ВЛК, тому що військово-лікарняна комісія — це цивільні лікарі, які працюють у цивільних медичних закладах. ВЛК створюються рішеннями військових адміністрацій, а не начальників ТЦК та СП. Лише в обласному ТЦК та СП працює обласна ВЛК, яка перевіряє рішення районних військово-лікарських комісій, якщо ними виноситься постанова про визнання військовозобов’язаного обмежено придатним чи непридатним до проходження військової служби, — пояснив Роман Істомін.

Законопроєкт про мобілізацію: без обмежено придатних, але з повторним обстеженням осіб з інвалідністю

За його словами, робота ВЛК після реорганізації минулого року покращилася, а кількість висновків про обмежену придатність чи непридатність військовозобов’язаних зменшилася.

— Це після того, як з’явилася ця система контролю над їх роботою, - зазначив представник обласного ТЦК та СП.

  

Роман Істомін пояснив, яка періодичність проходження ВЛК військовозобов’язаними під час воєнного стану та що вони можуть зробити, якщо не згодні з її висновками.

— Військовозобов’язані мають щорічно проходити військово-лікарську комісію. Якщо хтось не згоден з висновками районної ВЛК, то має право звернутися до обласної ВЛК з оскарженням цих висновків. Якщо не погоджується з рішенням обласної ВЛК, то має право звернутися до регіональної ВЛК — у Харкові. Якщо ж не погоджується і з рішенням регіональної ВЛК, то може звернутися до центральної ВЛК у Києві й там вже остаточно буде визначено питання його придатності чи непридатності до проходження військової служби, - зазначив речник Полтавського ОТЦК.

Які зміни внесли у проходження ВЛК та де можна оскаржити її рішення — Полтавський ОТЦК

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

ПО ТЕМІ:

«Для перемоги кожен громадянин має долучитися до боротьби», — речник Полтавського обласного ТЦК 

Речник Полтавського ОТЦК розповів про мобілізацію, ухилянтів, жінок в армії та російські фейки і наративи

«Зараз стоїть питання виживання нашої держави… Не треба боятися», — начальник Кременчуцького РТЦК

Якщо Україна програє у війні «буде одна велика Буча»: експерт про єдину альтернативу мобілізації

Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ВЛК мобілізація призов військовозобов'язані
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх