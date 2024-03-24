Від черг у військкомати до цькування військових з ТЦК та підтримки ухилянтів – як можна перетворитися на зброю ворога

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 5

Чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки – про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

- Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну, - написав бойовий генерал.

Він нагадав усім, з яким патріотичним підйомом і готовністю стати на захист України ми зустрічали ворога у лютому 2022 року.

- Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів «як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України, - зазначає Олександр Павлюк.

Він нагадує, що два роки тому, ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни, українці чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на росії. І тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк

- З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про «нещасних потопельників у Тисі» чи загони «бойових гуцулів», - обурюється Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Він зазначає, що матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні в інформаційному просторі.

- Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань – одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі? – питає бойовий генерал.

Особливе обурення у нього викликає ставлення до військовослужбовців ТЦК.

- Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати «людоловами»? Чому в усіх матеріалах про «неправомірні дії ТЦК» свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України? – написав Олександр Павлюк.

Він згадав і про меседжі, що ширяться у соцмережах щодо так званого «пакування» чоловіків.

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- Усі кадри на кшталт «пакування в бус» принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. В різних соцмережах: YouTube, Facebook або tik-tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: «ви самі винні, ви не змінюєтеся!» Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги! – пояснює генерал.

Наприкінці свого посту він знову згадує про давньокитайську стратегію війни.

- Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки — вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись «кричущим сюжетом про порушення прав» та тяжку долю «бідолашних ухилянтів», варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні, - впевнений Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Зазначимо, що тема мобілізації, захисту України та роботи ТЦК та СП у «Кременчуцькому Телеграфі» є й буде залишатися однією з провідних тем. А двоє журналістів нашого видання зараз проходять військову службу у лавах ЗСУ.



