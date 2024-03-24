Де у Кременчуці в понеділок, 25 березня, вимикатимуть світло: перелік адрес

Причина відключень - проведення ремонтних робіт та виїзди по скаргам споживачів
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у понеділок, 25 березня, відключатиме електроенергію за деякими адресами. Причиною таких відключень називають проведення поточних ремонтів на електромережах, технічного обслуговування електромереж, виконання договорів про приєднання до електричних мереж та виконання робіт по скаргах споживачів.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Зарічна, 6,12,16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
- вул. Лікаря Бончука, 1,1А,1Г;
- пров. Зоряний, 2А.
- вул. Лікаря Бончука, 1,1Б,1Д,1А,3А;
- пров. Зоряний, 2А,3,5,7,9;
- вул. Олександра Білаша, 8,8А;
- вул. Республіканська,61А,61Б;
- вул. Республіканська.
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62-100;
- вул. Софії Русової, 9-72А;
- пров. Лютневий, 1-23;
- вул. Озерна, 14/7,21/5;
- туп. Садківський, 20Б;
- пров. Лютневий.
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- просп. Полтавський, 221-241;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 119.
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Размислова, 33-40.
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207.
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Небесної Сотні, 36/38; 39;
- вул. Троїцька, вул. Небесної Сотні;
- вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1,2,27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Арсенальна, 2/6,3А;
- вул. Переяславська, 39/2-55;
- вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
- пров. Турбінний, 4-14А;
- туп. 7-й Хорольський, 2А,12,18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
- вул. Університетська, 1,3.
- вул. Проліскова, 9;
- пров. 1-й Ливарний,3-9;
- вул. В.Івасюка,1-56;
- пров. Докучаєва,1А-27;
- пров. І.Кожедуба,13-32;
- вул. Ковальська,30/24-37;
- наб. Л-та Дніпрова,4-43;
- вул. Ливарна,1А-18;
- туп. Ливарний,1-9;
- вул. Лінійна,1-4;
- пров. Літописний,1-14;
- вул. Макаренка, 1-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
- пр. М.Старицького, 3-15;
- вул. П.Чубинського, 21-33;
- пров. П.Ракітіна, 2-24;
- вул. І.Приходька,30-34/5;
- пров. Тополевий, 3-20;
- пров. Художній, 14-29А;
- вул. Художня,1/8-57;
- вул. Чумацький Шлях,1-11;
- пров. Яблуневий, 2-14;
- пров. І.Приходько,36.
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, у цей час також будуть відключати споживачів, які мешкають у селі Потоки.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- туп. В.Каразіна,3-8;
- пров. Веселий, 3-40;
- пров. Дмитра Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-58/20;
- вул. Лікаря Парнети, 47;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний; 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28.