Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Де у Кременчуці в понеділок, 25 березня, вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 312

 

Причина відключень - проведення ремонтних робіт та виїзди по скаргам споживачів

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у понеділок, 25 березня, відключатиме електроенергію за деякими адресами. Причиною таких відключень називають проведення поточних ремонтів на електромережах, технічного обслуговування електромереж, виконання договорів про приєднання до електричних мереж та виконання робіт по скаргах споживачів.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Зарічна, 6,12,16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
  • вул. Лікаря Бончука, 1,1А,1Г;
  • пров. Зоряний, 2А.
  • вул. Лікаря Бончука, 1,1Б,1Д,1А,3А;
  • пров. Зоряний, 2А,3,5,7,9;
  • вул. Олександра Білаша, 8,8А;
  • вул. Республіканська,61А,61Б;
  • вул. Республіканська.
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • пров. Лютневий, 1-23;
  • вул. Озерна, 14/7,21/5;
  • туп. Садківський, 20Б;
  • пров. Лютневий.
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9-24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 119.
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Размислова, 33-40.
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207.
  • вул. 29 Вересня, 24;
  • вул. Небесної Сотні, 36/38; 39;
  • вул. Троїцька, вул. Небесної Сотні;
  • вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1,2,27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Арсенальна, 2/6,3А;
  • вул. Переяславська, 39/2-55;
  • вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
  • пров. Турбінний, 4-14А;
  • туп. 7-й Хорольський, 2А,12,18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3.
  • вул. Університетська, 1,3.
  • вул. Проліскова, 9;
  • пров. 1-й Ливарний,3-9;
  • вул. В.Івасюка,1-56;
  • пров. Докучаєва,1А-27;
  • пров. І.Кожедуба,13-32;
  • вул. Ковальська,30/24-37;
  • наб. Л-та Дніпрова,4-43;
  • вул. Ливарна,1А-18;
  • туп. Ливарний,1-9;
  • вул. Лінійна,1-4;
  • пров. Літописний,1-14;
  • вул. Макаренка, 1-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • пр. М.Старицького, 3-15;
  • вул. П.Чубинського, 21-33;
  • пров. П.Ракітіна, 2-24;
  • вул. І.Приходька,30-34/5;
  • пров. Тополевий, 3-20;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня,1/8-57;
  • вул. Чумацький Шлях,1-11;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • пров. І.Приходько,36.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, у цей час також будуть відключати споживачів, які мешкають у селі Потоки.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
  • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • туп. В.Каразіна,3-8;
  • пров. Веселий, 3-40;
  • пров. Дмитра Барковського, 3-16;
  • вул. Європейська, 1-58/20;
  • вул. Лікаря Парнети, 47;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний; 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28.
2
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх