Де у Кременчуці в понеділок, 25 березня, вимикатимуть світло: перелік адрес

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Причина відключень - проведення ремонтних робіт та виїзди по скаргам споживачів

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у понеділок, 25 березня, відключатиме електроенергію за деякими адресами. Причиною таких відключень називають проведення поточних ремонтів на електромережах, технічного обслуговування електромереж, виконання договорів про приєднання до електричних мереж та виконання робіт по скаргах споживачів.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Зарічна, 6,12,16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.

вул. Лікаря Бончука, 1,1А,1Г;

пров. Зоряний, 2А.

вул. Лікаря Бончука, 1,1Б,1Д,1А,3А;

пров. Зоряний, 2А,3,5,7,9;

вул. Олександра Білаша, 8,8А;

вул. Республіканська,61А,61Б;

вул. Республіканська.

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100;

вул. Софії Русової, 9-72А;

пров. Лютневий, 1-23;

вул. Озерна, 14/7,21/5;

туп. Садківський, 20Б;

пров. Лютневий.

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9-24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 119.

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Размислова, 33-40.

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Вишневий, 14-25/20;

пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207.

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Небесної Сотні, 36/38; 39;

вул. Троїцька, вул. Небесної Сотні;

вул. Арсенальна, 24/24,26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1,2,27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Арсенальна, 2/6,3А;

вул. Переяславська, 39/2-55;

вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;

пров. Турбінний, 4-14А;

туп. 7-й Хорольський, 2А,12,18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

вул. Університетська, 1,3.

вул. Проліскова, 9;

пров. 1-й Ливарний,3-9;

вул. В.Івасюка,1-56;

пров. Докучаєва,1А-27;

пров. І.Кожедуба,13-32;

вул. Ковальська,30/24-37;

наб. Л-та Дніпрова,4-43;

вул. Ливарна,1А-18;

туп. Ливарний,1-9;

вул. Лінійна,1-4;

пров. Літописний,1-14;

вул. Макаренка, 1-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

пр. М.Старицького, 3-15;

вул. П.Чубинського, 21-33;

пров. П.Ракітіна, 2-24;

вул. І.Приходька,30-34/5;

пров. Тополевий, 3-20;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня,1/8-57;

вул. Чумацький Шлях,1-11;

пров. Яблуневий, 2-14;

пров. І.Приходько,36.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, у цей час також будуть відключати споживачів, які мешкають у селі Потоки.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами: