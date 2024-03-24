Наскільки правдоподібною є заява ІДІЛ про причетність до теракту у підмосковному «Крокус Холлі»

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 233

У п'ятницю ввечері кілька людей у ​​камуфляжі відкрили вогонь з автоматичної зброї у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську – загинуло понад 130 людей. Цього ж вечора терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад.

BBC NEWS досліджувало, наскільки правдоподібною є заява ІДІЛ щодо причетності до теракту.

Офіційних версій, хто міг стояти за цим, російська сторона поки що не пропонувала. Російські пропагандистські канали писали, що заява ІД фейкова, і натякали на причетність України, яка це категорично заперечує.

Через добу після нападу, ІД поширила нову заяву, в якій ще раз говорилося про її відповідальність за те, що сталося в «Крокус Сіті Холлі».

Інформагентство «Амак», пов'язане з ІДІЛ, опублікувало фото та відео, в яких організація бере на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї.

Експерт ВВС з екстремістських угруповань Міна Аль-Ламі зазначає, що у цій заяві не зазначено, яке саме регіональне відділення причетне до нападу. Хоча зазвичай ІДІЛ вказує підрозділ, який здійснив теракт. У цьому випадку натомість згадується лише «Росія».

На відсутність згадки про регіональне відділення ІДІЛ звернули увагу і провладні російські канали. На їхню думку, це говорить про те, що заява угруповання є фейком.

На думку Аль-Ламі, насправді це може бути пов'язано із двома причинами:

ІДІЛ хоче захистити свою «філію» у РФ від уваги її силовиків;

регіональне відділення ІДІЛ у РФ безпосередньо не брало участі у цьому теракті.

Експерт зазначає, що ІДІЛ також не стало вказувати регіональне відділення, коли у січні 2024 року взяло на себе відповідальність за теракт у Кермані (Іран).

За різними даними, до теракту в Підмосков'ї могли бути причетні «Вілаят Кавказ» або «Вілаят Хорасан» (афганський осередок ІДІЛ). Джерела американських ЗМІ у спецслужбах стверджують, що за терактом стоїть друге - «Вілаят Хорасан».

Зазначається, що серед членів афганської філії можуть бути російськомовні вихідці із Центральної Азії. До речі, 23% населення Афганістану є етнічними таджиками.

До теракту в «Крокус Холлі» ІДІЛ в основному проводило в Росії малопомітні атаки на співробітників силових структур. Журналіст ВВС Алекс Шамс Райт зазначає, що ІДІЛ у РФї діє під вивіскою незначної «Кавказької провінції».

Аль-Ламі бачить багато спільного між терактами в Підмосков'ї та Кермані, включаючи кількість жертв, а також той факт, що обидва були скоєні в країнах, де ІДІЛ не має значної присутності, активних філій чи бази підтримки.

Аль-Ламі вважає, що ці два теракти стануть для ІДІЛ «пропагандистським переворотом», який допоможе відновити імідж головної глобальної загрози та активізувати зусилля щодо вербування нових членів терористичної організації.