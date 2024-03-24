Два заклади профтехосвіти Кременчука отримають кошти для оновлення навчальних майстерень

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Усього на Полтавщині кошти на це отримають 3 заклади профтехосвіти

Понад 32 млн грн субвенції для оновлення навчальних майстерень отримають три заклади профтехосвіти Полтавщини.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Два з них знаходяться у Кременчуці. Кошти отримають:

Регіональний центр профтехосвіти №1 у Кременчуці;

Вище професійне училище №7 Кременчука;

Решетилівський аграрний ліцей імені Боровенського.

- У межах проєкту #100майстерень у закладах оновлять навчально-практичні простори. У них можна буде опанувати фах верстатника, адміністратора залу, оператора верстатів із програмним керуванням, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, шоколадника. Покращення умов сприятиме ефективному та якісному навчанню професіям, які затребувані в країні, – зазначив Філіп Пронін.

Перші ремонтні роботи розпочнуть незабаром, аби вже в наступному навчальному році діти й дорослі могли здобувати знання й відточувати навички в сучасних приміщеннях. Загалом в Україні розподілять 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень у 72 навчальних закладах профтехосвіти.

Нагадаємо, у грудні минулого року директор ВПУ № 7 Микола Несен розповів «Кременчуцькому Телеграфу» проте, що два роки тому Вище професійне училище № 7 відібрали на конкурсі навчальних закладів професійної освіти України щодо вдосконалення інфраструктури та навчального процесу. У конкурсі брали участь ПТУ з кожної області України, але відібрали лише 21 навчальний заклад з 7 областей. В рамках цього проєкту ВПУ №7 має отримати 17 сучасних верстатів. Тож цей проєкт виходить на фінішну пряму.