Два заклади профтехосвіти Кременчука отримають кошти для оновлення навчальних майстерень

Понад 32 млн грн субвенції для оновлення навчальних майстерень отримають три заклади профтехосвіти Полтавщини.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Два з них знаходяться у Кременчуці. Кошти отримають:
Перші ремонтні роботи розпочнуть незабаром, аби вже в наступному навчальному році діти й дорослі могли здобувати знання й відточувати навички в сучасних приміщеннях. Загалом в Україні розподілять 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень у 72 навчальних закладах профтехосвіти.
Нагадаємо, у грудні минулого року директор ВПУ № 7 Микола Несен розповів «Кременчуцькому Телеграфу» проте, що два роки тому Вище професійне училище № 7 відібрали на конкурсі навчальних закладів професійної освіти України щодо вдосконалення інфраструктури та навчального процесу. У конкурсі брали участь ПТУ з кожної області України, але відібрали лише 21 навчальний заклад з 7 областей. В рамках цього проєкту ВПУ №7 має отримати 17 сучасних верстатів. Тож цей проєкт виходить на фінішну пряму.
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