«Робіть сьогодні те, про що інші завтра будуть лише мріяти» — Кременчуцьке ВПУ №7 оновлює навчальну інфраструктуру

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 4

Ще два роки тому Вище професійне училище № 7 відібрали на конкурсі навчальних закладів професійної освіти України щодо вдосконалення інфраструктури та навчального процесу. У конкурсі брали участь ПТУ з кожної області України, але відібрали лише 21 навчальний заклад з 7 областей.

Про це та про хід реалізації проєкту «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор ВПУ № 7 Микола Несен.

— Німецькі експерти об’їхали всю Україну, щоб оцінити навчальні заклади, які взяли участь у конкурсі. Окрім нас на Полтавщині виграли ще Решетилівський професійний аграрний ліцей та Миргородське ПТУ № 44, — розповів очільник навчального закладу.

Він повідомив, що Меморандум про реалізацію проєкту був підписаний навчальним закладом, Полтавською ОДА та Німецьким державним банком розвитку (KfW) ще у 2021 році — перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Пізніше була підписана рамкова угода, а зараз цей проєкт завершується постачанням устаткування.

За словами Миколи Несена, Німецький державний банк розвитку в реалізації цього проєкту працює через посередника — Український фонд соціальних інвестицій. Тож, усі закупівлі та замовлення робіт робив цей фонд, а не навчальні заклади.

За кошти KfW у ВПУ № 7 були виконані капітальний ремонт покрівлі з термомодернізацією навчально-виробничих майстерень. А це близько 2800 квадратних метрів лише покрівлі.

Також проводиться термомодернізація (утеплення) самої будівлі навчально-виробничих майстерень та планується оновлення обладнання навчально-виробничих майстерень. Загальна вартість проєкту — близько 1 млн євро.

Наразі його реалізація переходить у завершальну стадію. Більшість робіт по капремонту покрівлі виконані. Проте, роботи до зими завершити не встигли й покрівлю законсервували на зиму.

— З покрівлі познімали та викинули усе радянське будівельне сміття. Нагадую, що цій будівлі 45 років. Коли її будували, то усе будівельне сміття закинули на покрівлю, розрівняли та зверху закатали сантиметровим шаром асфальту, а потім його покрили руберойдом. Зараз ремонт роблять капітально — я сам вже став будівельником, — зазначив Микола Несен.

Він розповів, що ремонтники на покрівлі спершу зробили тонку стяжку, промастичили усі шви, поклали гідробар’єр. Потім поклали два шари утеплювача товщиною 22 см, який накрили плівкою. Зверху поклали ще шар суміші спеціальних пінопластових кульок з цементним розчином як додатковий утеплювач, який накрили металевою сіткою. Потім «праймували» та завершили роботи укладенням двох шарів спеціального щільного матеріалу, який неможливо розрізати ножем.

Поки повністю відремонтували лише частку покрівлі, а ремонт на більшій частині зупинили та законсервували її на зиму.

Одночасно проводилися роботи з термомодернізації приміщення навчально-виробничих майстерень. Три стіни вже утеплені, а четверту до зими не встигли, бо в ній планується зробити заїзд для автомобілів.

— Роботи продовжать, як тільки дозволить погода — орієнтовно з квітня. А на завершення все окультурять, пофарбують, зроблять відмостку, покладуть плитку, — пояснив Микола Несен.

Він розповів, що процес по тендеру щодо закупівлі обладнання вже триває. Усього за кошти KfW планується придбати 12 фрезерних верстатів, два з яких з програмним управлінням, а найпотужніший коштує 94 тисячі євро. Крім того, буде закуплено 3 токарних верстати, один з яких з програмним управлінням, 1 плоско-шліфувальний верстат та 1 волоконно лазерний апарат, вартістю 4,3 млн грн. Загалом вартість цього обладнання становить близько 500 тисяч євро.

На завершення розмови Микола Несен повідомив, що у ВПУ № 7 сьогодні навчається 903 учні — це найбільша кількість учнів у навчальних закладах професійної освіти Полтавської області.

Тут готують кваліфікованих працівників по 24 робітничим професіям та 3 спеціальностям початкової вищої школи.

Він розповів, що таких фахівців, як верстатник широкого профілю, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор верстатів з програмним керуванням, у Кременчуці більше ніхто не готує.

У ВПУ № 7 навчають також професії зварника за європейською кваліфікацією рівнів Е1, Е2, та Е3 та готують фахівців будівельних професій — штукатурів, лицувальників-плиточників, малярів, столярів будівельних — монтажників гіпсокартонних конструкцій.

— Ми працюємо. Колектив у нас хороший… Можна багато жалітися, що йде війна, що нічого немає, говорити про те, де що взяти? А можна робити так, як у нас написано на стенді біля входу: «Вже сьогодні робіть те, про що інші завтра будуть лише мріяти». Коли дуже захотіти, то можна зробити все, — резюмував Микола Несен.

Нагадаємо, ВПУ № 7 бере участь у спільному з німецькими партнерами проєкті, який передбачає навчання дорослих українців потрібним на ринку праці професіям.

З історії ВПУ № 7

Середнє міське професійно-технічне училище № 7 було відкрито у 1979 році з метою підготовки робітників для Кременчуцького автомобільного заводу. У 1992 році ПТУ № 7 було реорганізовано у Вище професійне училище № 7.Майже одразу оновлений навчальний заклад почав співробітництво з західними партнерами. Вже навесні 1994 року при училищі спільно з німецькими фахівцями відкритий модельний центр професійної підготовки робітників та спеціалістів для машинобудівної промисловості України.

У 2000 році ВПУ № 7 пройшло ліцензування та акредитацію серед перших п’яти ВПУ України.

У 2005 році училище визнано атестованим з відзнакою за рівнем освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу III ступеню.

Наразі ВПУ № 7 має два підрозділи — машинобудівне та будівельне, де навчаються учні по 24 робітничим професіям та 3 спеціальностям початкової вищої школи.

Сьогодні училище має потужну навчально-виробничу базу: 35 навчальних кабінетів, 8 лабораторій, 13 навчально-виробничих майстерень, 120 одиниць металорізального обладнання, а також висококваліфікований педагогічний колектив, який навчає 903 учнів.

ВПУ № 7 має замовників кадрів, з якими укладено двосторонні договори на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів з ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ТОВ «МЖК Житлобуд», ТОВ «АВМ Ампер», КГП «Союзрембуд» та іншими підприємствами Кременчука.