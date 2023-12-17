Сьогодні вночі на Кременчуччині сталася ДТП

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 596

Рятувальники деблокували водія та передали для подальшої госпіталізації

Сьогодні, 17 грудня, о 3.30 на вулиці Центральній, у Глобиному сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що у ДТП потрапив легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Рятувальники 6 державного пожежно-рятувального поста за допомогою гідравлічного інструмента та бензорізу деблокували водія та передали його до автомобіля екстренної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, що також ДТП було вчора ввечері, у Кременчуці.