Сьогодні вночі на Кременчуччині сталася ДТП

Сьогодні, 17 грудня, о 3.30 на вулиці Центральній, у Глобиному сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що у ДТП потрапив легковий автомобіль Daewoo Lanos.
Рятувальники 6 державного пожежно-рятувального поста за допомогою гідравлічного інструмента та бензорізу деблокували водія та передали його до автомобіля екстренної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, що також ДТП було вчора ввечері, у Кременчуці.
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