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Для дому і сім'ї

Цілющі м’ячики для стоп — поради тим, хто багато сидить за комп’ютером, від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 141

 

Малорухливий спосіб життя, яким грішать усі, хто працює в офісі або по багато годин просиджує за комп’ютером, призводить до появи в тілі «тригерних зон» — точок постійного напруження м’язів, які погіршують роботу людського організму.

Найкраще розв'язати складну проблему можна, спробувавши досить нехитрий, але дієвий спосіб — самомасаж стоп за допомогою твердих м’ячів

Усі ці вправи можна виконувати вдома самостійно, результатом стане позбавлення від болю в різних місцях і красива хода.

Самомасаж можна виконувати:

  • стоячи, коли є вільних п’ять хвилин;
  • сидячи за комп’ютером,
  • під час їжі або перегляду улюблених телепрограм і фільмів.

Самомасаж тенісним м’ячем

Два максимально твердих тенісних м’ячі поміщаємо в шкарпетку з м’якої тканини. Катати масажер необхідно дуже повільно вздовж усієї стопи. Коли буде знайдена болюча точка, необхідно натиснути на м’яч ще сильніше і чекати, поки біль мине.

На це може знадобитися від 30 секунд до 5 хвилин. Найголовніше: не припиняти масаж через біль. Це абсолютно безпечно для здоров’я.

Самомасаж м’ячиком-їжачком

Придбати м’яч із шипами можна як у спортивних відділах супермаркетів, так і в ветеринарних магазинах. Порада з вибору м’яча-їжака лише одна: потрібно придбати найтвердіший із наявних в асортименті. Масаж необхідно проводити за тими ж принципами: повільно і з максимальним тиском.

Цей м’яч ідеальний для самомасажу під час роботи за комп’ютером або прийому їжі.

Коли з’являється болюче відчуття в тій чи іншій точці стопи, необхідно затриматися в цьому місці й посилити натиск до зникнення больових відчуттів і появи спокійного відчуття від дотику до шипиків м’яча, яке прийде на зміну болю.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради по здоров'ю самомасаж масаж стоп
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