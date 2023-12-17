На Полтавщині безвісти зникла 43-річна Наталія Зоря

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 336

Пішла з дома та не повернулася

На Полтавщині безвісти зникла 43-річна мешканка села Стовбина Долина, Полтавського району Наталія Іванівна Зоря. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що жінка 6 грудня пішла з дому та не повернулася. Наразі місце її перебування невідоме.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі. На момент зникнення була одягнена у куртку темного кольору, штани спортивні чорного кольору, чорну шапку.

Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, повідомте до відділення поліції №3 (Нові Санжари) Полтавського районного управління за телефонами: (05344) 3-12-02, (099) 750-41-80 або 102.