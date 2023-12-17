На Полтавщині безвісти зникла 43-річна Наталія Зоря

На Полтавщині безвісти зникла 43-річна мешканка села Стовбина Долина, Полтавського району Наталія Іванівна Зоря. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що жінка 6 грудня пішла з дому та не повернулася. Наразі місце її перебування невідоме.
Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі. На момент зникнення була одягнена у куртку темного кольору, штани спортивні чорного кольору, чорну шапку.
Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, повідомте до відділення поліції №3 (Нові Санжари) Полтавського районного управління за телефонами: (05344) 3-12-02, (099) 750-41-80 або 102.
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