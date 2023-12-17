Зникнення Кременчука та Залужного: як змінилися пошукові запити українців у ґуґлі за рік

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 340

А що ґуґлили ви?

Google опублікував рейтинг тем, які найбільше цікавили українців у 2023 році.

Google-тренди 2022 року

Пошуковим запитом, який показав найбільше зростання впродовж 2022 року в Google Україна, став «Карта повітряних тривог».

Другий за популярністю — «Новини України», а на третьому місці — «єДопомога».

До першої десятки увійшли також запити «Карта Украины», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».

Google-тренди 2023 року

Серед визначальних моментів поточного року першу позицію, як і раніше, посів запит «Карта повітряних тривог».

На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому — «Пригожин».

Крім того, серед трендових запитів року — «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС».

Що змінилося за рік

Виходячи з наданої Google інформації, пошукові запити українців впродовж року суттєво змінилися в низці категорій.

«Новини України», «єДопомога», «Карта Украины» та «Жириновський» людей більше не цікавлять.

Натомість вони шукають інформацію щодо графіків відключення світла, Пригожина, ChatGPT та Оппенгаймера.

Серед персон, торік українці цікавились Олексієм Арестовичем, Привидом Києва, Валерієм Залужним, а також Путіним і Медведчуком.

Цього ж року, найбільш актуальними для українців стали також Рустем Умєров, Олександр Усик і Спартак Суббота.

У географічному розрізі минулого року українці найбільше шукали інформацію про Гостомель, Бучу, Маріуполь, Чорнобаївку та Кременчук.

Водночас цього року інтерес до цих міст значно скоротився.

У 2022 році українці активно шукали інформацію про «Swift», «Ленд ліз», «Надзвичайний стан», «НАТО» та «Воєнний стан».

Натомість цього року більш важливими стали «Гепатит А», «Хамас», «РЕБ», «Редан» і «КАБ».

Змінилися також і «покупки року». У 2022 люди шукали найбільше генератори, сіль, бронежилети, марки «русский корабль» та свічки.

А вже цього року важливішими стали «Калій йодид», «Генератор», «Укрзалізниця квитки онлайн», «Айфон 15» і «Повербанк».