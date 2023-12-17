У Кременчуці згорів житловий будинок

Вчора, 16 грудня, о 18.41, у Кременчуці, на вулиці Чехова згорів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 22.45. Вогонь знищив 6 міжкімнатних дерев'яних дверей, металеві двері, кухонний гарнітур, витяжку. мікрохвильову піч, телевізор, магнітофон, 2 холодильники, газову колонку, морозильну камеру, троє металопластикових вікон, шафу, диван, трюмо, кондиціонер, пилосмок, натяжну стелю та пластикове оздоблення навісу.
Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучилася 16 державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
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