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Надзвичайні новини

У Кременчуці згорів житловий будинок

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 290

 

Травмованих та загиблих немає

Вчора, 16 грудня, о 18.41, у Кременчуці, на вулиці Чехова згорів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 22.45. Вогонь знищив 6 міжкімнатних дерев'яних дверей, металеві двері, кухонний гарнітур, витяжку. мікрохвильову піч, телевізор, магнітофон, 2 холодильники, газову колонку, морозильну камеру, троє металопластикових вікон, шафу, диван, трюмо, кондиціонер, пилосмок, натяжну стелю та пластикове оздоблення навісу.

 

Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучилася 16 державна пожежно-рятувальна частина.

 

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа будинок Кременчук
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