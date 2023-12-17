Вчора у Кременчуці на узбіччі через негоду застрягла вантажівка

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Вчора, 16 грудня, о 18.33, у Кременчуці, на вулиці Полковника Оксанченка через негоду вантажний автомобіль з’їхав з дороги на узбіччя і застряг. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою тросу від пожежного автомобіля відбуксирували вантажний автомобіль на безпечну ділянку дороги.

На місці працювали рятувальники 14 державної пожежно-рятувальної частини.