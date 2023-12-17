Як позбавитись «темних кіл» під очима — поради косметолога

Існують різні причини появи темних кіл під очима, серед них можуть бути такі, як алергія або природний процес старіння. У деяких випадках темні кола під очима можуть свідчити про необхідність зміни способу життя, покращення сну або дієти, або про недостатність рідини в організмі (зневоднення, дегідратація).

По-перше, покращити сон. Якісний сон щоночі позитивно впливає на стан шкіри під очима. Щоби позбутися синців під очима вдома, організуйте собі зручне, тихе місце для сну, добре провітріть кімнату перед сном. Також додаткові подушки можуть допомогти зменшити набряки навколо очей і темні кола — аби голова була розміщена трохи вище. Нормалізувати ритм сну допоможуть і певні засоби, наприклад, мелатонін.

Допоможе огірок. Нанесення скибочок свіжого огірка на зону очей може заспокоїти втомлені очі і зменшити набряки. Високий вміст води, вітаміну С в огірках може підживити та зволожити шкіру. Огірок також містить кремній, який необхідний для здорових тканин організму.

Використати прохолодний ком прес. Його прикладання до очей на 20 хвилин може звузити судини і зменшити появу темних кіл.

Пакетики зеленого ч аю та кофеїн, який в них міститься, має антиоксидантні властивості та стимулює кровообіг навколо очей. Можете заварити два пакетики чаю у воді, дати їм охолонути, а потім покласти їх на кожне око на 10-20 хвилин. Після процедури помити обличчя холодною водою.

Доглядайте за обли ччям. Погана циркуляція крові навколо очей може спричинити появу темних кіл. А от м’який масаж обличчя довкола очей може допомогти поліпшити кровообіг, відповідно, позбутися синців під очима.

Робіть вправи для м’язів обличчя. Тренуючи м’язи обличчя, можна досягти гарних результатів не лише для зменшення набряку та темних кіл під очима, а також підтягнути контури й навіть запобігти появі деяких зморшків.

Використовуйте засоби догляду за шкірою . Для догляду за шкірою навколо очей підбирайте якісні косметичні засоби, наприклад, аптечну косметику під очі.

Відмовтеся від куріння та зменшите споживання алкоголю. Куріння та надмірне вживання алкоголю пришвидшує процес старіння організму, а це своєю чергою може збільшити ризик появи темних кіл під очима.